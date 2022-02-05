https://uz.sputniknews.ru/20220205/v-pekine-startovali-peregovory-mirziyoeva-i-si-tszinpina--foto-22564534.html
В Пекине стартовали переговоры Мирзиёева и Си Цзиньпина — фото
В Пекине стартовали переговоры Мирзиёева и Си Цзиньпина — фото
Как проходит встреча и с кем еще успел пообщаться узбекский лидер в Пекине, читайте в материале.
2022-02-05T15:16+0500
2022-02-05T15:16+0500
2022-02-05T15:42+0500
политика
переговоры
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Пекине начались переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина.Встреча проходит с участием официальных делегаций двух стран.Мирзиёев прибыл в Китай накануне. Глава государства побывал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр и поприветствовал спортивную делегацию Узбекистана.Флаг республики пронес единственный ее представитель — горнолыжник Комилжон Тухтаев.Ранее Мирзиёев также пообщался с лидерами других стран и международных организаций в рамках мероприятий, приуроченных к открытию Олимпиады. Узбекский лидер также провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Читайте также:
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переговоры, шавкат мирзиёев
В Пекине стартовали переговоры Мирзиёева и Си Цзиньпина — фото
15:16 05.02.2022 (обновлено: 15:42 05.02.2022) Подписаться на
Как проходит встреча и с кем еще успел пообщаться узбекский лидер в Китае, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Пекине начались переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина.
Встреча проходит с участием официальных делегаций двух стран.
Мирзиёев прибыл в Китай накануне. Глава государства побывал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр и поприветствовал спортивную делегацию Узбекистана.
Флаг республики пронес единственный ее представитель — горнолыжник Комилжон Тухтаев.
Ранее Мирзиёев также пообщался с лидерами других стран и международных организаций в рамках мероприятий, приуроченных к открытию Олимпиады.
Узбекский лидер также провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.