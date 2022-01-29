Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220129/pravila-provedeniya-olimpiady-v-pekine-izmenilis--prichiny-22442223.html
Правила проведения Олимпиады в Пекине изменены – причины
Правила проведения Олимпиады в Пекине изменены – причины
Если спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях из-за коронавируса, он не будет обозначаться как "дисквалифицированный". В отношении него будет применяться формулировка "Не стартовал (DNS)".
2022-01-29T13:38+0500
2022-01-29T13:39+0500
в мире
пекин
олимпиада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/18/22349005_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b10046c2225b871361ed7656d02db6e.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. За неделю до старта зимних олимпийских игр в Пекине Международный олимпийский комитет (МОК) изменил правила проведения соревнований. В них предусмотрены организационные меры на случай заражения COVID-19 кого-то из спортсменов, передает РИА Новости.Для каждого вида спорта будет действовать отдельный свод правил. Они вступают в силу в зависимости от времени получения положительного результата теста, а также от правил и положений международных федераций.Если спортсмен или команда не участвуют в соревнованиях по причинам, связанным с коронавирусом, они не могут быть обозначены как "дисквалифицированные". Вместо этого будет использоваться обозначение "Не стартовал (DNS)" или любое другое эквивалентное обозначение, используемое в конкретном виде спорта.Минимальный результат спортсмена или команды будет защищаться с учетом того этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить соревнования.В тех видах спорта, где это возможно, место спортсмена или команды, неспособных продолжать участие из-за COVID-19, будет занято следующим наиболее подходящим спортсменом или командой. Это позволит не останавливать проведение соревнований и сохранить борьбу за медали.Напомним, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине станет Комилжон Тухтаев. Он готовился к зимней Олимпиаде в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси. Такое решение принято Национальным олимпийским комитетом Узбекистана для того, чтобы улучшить позиции узбекистанца в мировом рейтинге и чтобы дать ему возможность стартовать на играх ближе к лидерам соревнований.Читайте также:Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22 &gt;&gt;Чего достиг Национальный олимпийский комитет за 30 лет: итоги &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/18/22349005_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_acfdb12e74cc8f3ea54485dab351d210.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пекин, олимпиада

Правила проведения Олимпиады в Пекине изменены – причины

13:38 29.01.2022 (обновлено: 13:39 29.01.2022)
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкНациональный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу в Китае
Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу в Китае - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Если спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях из-за коронавируса, он не будет обозначаться как "дисквалифицированный". В отношении него будет применяться формулировка "Не стартовал (DNS)".
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. За неделю до старта зимних олимпийских игр в Пекине Международный олимпийский комитет (МОК) изменил правила проведения соревнований. В них предусмотрены организационные меры на случай заражения COVID-19 кого-то из спортсменов, передает РИА Новости.
Для каждого вида спорта будет действовать отдельный свод правил. Они вступают в силу в зависимости от времени получения положительного результата теста, а также от правил и положений международных федераций.
Если спортсмен или команда не участвуют в соревнованиях по причинам, связанным с коронавирусом, они не могут быть обозначены как "дисквалифицированные". Вместо этого будет использоваться обозначение "Не стартовал (DNS)" или любое другое эквивалентное обозначение, используемое в конкретном виде спорта.
Минимальный результат спортсмена или команды будет защищаться с учетом того этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить соревнования.
В тех видах спорта, где это возможно, место спортсмена или команды, неспособных продолжать участие из-за COVID-19, будет занято следующим наиболее подходящим спортсменом или командой. Это позволит не останавливать проведение соревнований и сохранить борьбу за медали.
Напомним, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине станет Комилжон Тухтаев. Он готовился к зимней Олимпиаде в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси. Такое решение принято Национальным олимпийским комитетом Узбекистана для того, чтобы улучшить позиции узбекистанца в мировом рейтинге и чтобы дать ему возможность стартовать на играх ближе к лидерам соревнований.
Зимняя Олимпиада в Пекине

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В них примут участие свыше четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 направлениях 7 видов спорта, включенных в программу зимних Олимпийских игр.

Читайте также:

Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22 >>
Чего достиг Национальный олимпийский комитет за 30 лет: итоги >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский