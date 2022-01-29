https://uz.sputniknews.ru/20220129/pravila-provedeniya-olimpiady-v-pekine-izmenilis--prichiny-22442223.html

Правила проведения Олимпиады в Пекине изменены – причины

Правила проведения Олимпиады в Пекине изменены – причины

Если спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях из-за коронавируса, он не будет обозначаться как "дисквалифицированный". В отношении него будет применяться формулировка "Не стартовал (DNS)".

2022-01-29T13:38+0500

2022-01-29T13:38+0500

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. За неделю до старта зимних олимпийских игр в Пекине Международный олимпийский комитет (МОК) изменил правила проведения соревнований. В них предусмотрены организационные меры на случай заражения COVID-19 кого-то из спортсменов, передает РИА Новости.Для каждого вида спорта будет действовать отдельный свод правил. Они вступают в силу в зависимости от времени получения положительного результата теста, а также от правил и положений международных федераций.Если спортсмен или команда не участвуют в соревнованиях по причинам, связанным с коронавирусом, они не могут быть обозначены как "дисквалифицированные". Вместо этого будет использоваться обозначение "Не стартовал (DNS)" или любое другое эквивалентное обозначение, используемое в конкретном виде спорта.Минимальный результат спортсмена или команды будет защищаться с учетом того этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить соревнования.В тех видах спорта, где это возможно, место спортсмена или команды, неспособных продолжать участие из-за COVID-19, будет занято следующим наиболее подходящим спортсменом или командой. Это позволит не останавливать проведение соревнований и сохранить борьбу за медали.Напомним, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине станет Комилжон Тухтаев. Он готовился к зимней Олимпиаде в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси. Такое решение принято Национальным олимпийским комитетом Узбекистана для того, чтобы улучшить позиции узбекистанца в мировом рейтинге и чтобы дать ему возможность стартовать на играх ближе к лидерам соревнований.Читайте также:Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22 >>Чего достиг Национальный олимпийский комитет за 30 лет: итоги >>

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пекин, олимпиада