https://uz.sputniknews.ru/20220205/mirziyoev-pouchastvoval-v-tseremonii-otkrytiya-olimpiady-v-pekine--foto-22555791.html

Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия Олимпиады в Пекине — фото

Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия Олимпиады в Пекине — фото

Это было ярко и торжественно. Как президент приветствовал единственного представителя от Узбекистана — в материале.

2022-02-05T10:30+0500

2022-02-05T10:30+0500

2022-02-05T10:30+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

шавкат мирзиёев

олимпиада

пекин

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Накануне на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.На мероприятии присутствовали лидеры зарубежных стран, официальных делегаций и международных организаций.В церемонии поучаствовал в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По стадиону маршем прошли спортивные делегации стран-участниц, в том числе Узбекистана.Флаг Узбекистана пронес единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.На нынешних играх, которые завершатся 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.Между тем церемония открытия Олимпиады — это не единственное мероприятие, которое значится в программе пребывания узбекского лидера в Пекине.Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч.Читайте также:

пекин

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шавкат мирзиёев, олимпиада, пекин