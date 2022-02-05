Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия Олимпиады в Пекине — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Это было ярко и торжественно. Как президент приветствовал единственного представителя от Узбекистана — в материале.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Накануне на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
На мероприятии присутствовали лидеры зарубежных стран, официальных делегаций и международных организаций.
В церемонии поучаствовал в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
По стадиону маршем прошли спортивные делегации стран-участниц, в том числе Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Флаг Узбекистана пронес единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.
На нынешних играх, которые завершатся 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.
За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.
Между тем церемония открытия Олимпиады — это не единственное мероприятие, которое значится в программе пребывания узбекского лидера в Пекине.
Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
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