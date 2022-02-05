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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220205/mirziyoev-pouchastvoval-v-tseremonii-otkrytiya-olimpiady-v-pekine--foto-22555791.html
Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия Олимпиады в Пекине — фото
Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия Олимпиады в Пекине — фото
Это было ярко и торжественно. Как президент приветствовал единственного представителя от Узбекистана — в материале.
2022-02-05T10:30+0500
2022-02-05T10:30+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
шавкат мирзиёев
олимпиада
пекин
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Накануне на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.На мероприятии присутствовали лидеры зарубежных стран, официальных делегаций и международных организаций.В церемонии поучаствовал в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По стадиону маршем прошли спортивные делегации стран-участниц, в том числе Узбекистана.Флаг Узбекистана пронес единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.На нынешних играх, которые завершатся 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.Между тем церемония открытия Олимпиады — это не единственное мероприятие, которое значится в программе пребывания узбекского лидера в Пекине.Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч.Читайте также:
пекин
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шавкат мирзиёев, олимпиада, пекин

Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия Олимпиады в Пекине — фото

10:30 05.02.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Это было ярко и торжественно. Как президент приветствовал единственного представителя от Узбекистана — в материале.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Накануне на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
© Пресс-служба президента Узбекистана
На мероприятии присутствовали лидеры зарубежных стран, официальных делегаций и международных организаций.
В церемонии поучаствовал в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
© Пресс-служба президента Узбекистана
По стадиону маршем прошли спортивные делегации стран-участниц, в том числе Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
© Пресс-служба президента Узбекистана
Флаг Узбекистана пронес единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.
На нынешних играх, которые завершатся 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.
За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.
Между тем церемония открытия Олимпиады — это не единственное мероприятие, которое значится в программе пребывания узбекского лидера в Пекине.
Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч.
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
© Пресс-служба президента Узбекистана
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