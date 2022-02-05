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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220205/yulduz-usmanova-pokazala-kak-gotovitsya-k-masshtabnomu-kontsertu--video-22560798.html
Юлдуз Усманова показала, как готовится к масштабному концерту — видео
Юлдуз Усманова показала, как готовится к масштабному концерту — видео
Когда состоится масштабный концерт примадонны и что она приготовила для поклонников, читайте в материале.
2022-02-05T13:31+0500
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юлдуз усманова
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова начала готовиться к масштабному концерту.Примадонна выложила видео с репетиций и продемонстрировала, как поет в окружении музыкальной команды.Предварительные даты уже известны: сообщается, что выступления пройдут с 10 марта по 25 марта. В своем Instagram Усманова показала, как выглядят билеты. В последний раз звезда радовала поклонников концертами такого масштаба весной 2021 года.Читайте также:
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юлдуз усманова, концерт

Юлдуз Усманова показала, как готовится к масштабному концерту — видео

13:31 05.02.2022 (обновлено: 13:39 05.02.2022)
© © Пресс-служба президента ТаджикистанаЮлдуз Усманова выступает на концерте, архивное фото
Юлдуз Усманова выступает на концерте, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
© © Пресс-служба президента Таджикистана
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Звезда активно делится "закулисьем". Когда состоится концерт и что готовит Усманова для поклонников, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова начала готовиться к масштабному концерту.
Примадонна выложила видео с репетиций и продемонстрировала, как поет в окружении музыкальной команды.
Предварительные даты уже известны: сообщается, что выступления пройдут с 10 марта по 25 марта.
В своем Instagram Усманова показала, как выглядят билеты.
© Instagram / yulduzibragimovnausmonovaСторис Юлдуз Усмановой
Сторис Юлдуз Усмановой - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
Сторис Юлдуз Усмановой
© Instagram / yulduzibragimovnausmonova
В последний раз звезда радовала поклонников концертами такого масштаба весной 2021 года.
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