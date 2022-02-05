https://uz.sputniknews.ru/20220205/yulduz-usmanova-pokazala-kak-gotovitsya-k-masshtabnomu-kontsertu--video-22560798.html

Юлдуз Усманова показала, как готовится к масштабному концерту — видео

Юлдуз Усманова показала, как готовится к масштабному концерту — видео

Когда состоится масштабный концерт примадонны и что она приготовила для поклонников, читайте в материале.

2022-02-05T13:31+0500

2022-02-05T13:31+0500

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юлдуз усманова

концерт

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова начала готовиться к масштабному концерту.Примадонна выложила видео с репетиций и продемонстрировала, как поет в окружении музыкальной команды.Предварительные даты уже известны: сообщается, что выступления пройдут с 10 марта по 25 марта. В своем Instagram Усманова показала, как выглядят билеты. В последний раз звезда радовала поклонников концертами такого масштаба весной 2021 года.Читайте также:

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юлдуз усманова, концерт