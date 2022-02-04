https://uz.sputniknews.ru/20220204/yulduz-usmanova-vypustila-pervyy-klip-posle-skandalnogo-suda--video-22541008.html

Юлдуз Усманова выпустила первый клип после скандального суда — видео

Юлдуз Усманова выпустила первый клип после скандального суда — видео

После громкого скандала с песней Xasta bo'lma звезда порадовала поклонников новым хитом. Что в нем необычного, читайте в материале.

2022-02-04T13:23+0500

2022-02-04T13:23+0500

2022-02-04T15:40+0500

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юлдуз усманова

клип

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова представила новый клип на песню Bu sevgi.В центре сюжета — трогательная история двух влюбленных. Пользователи заметили, что сценаристы повторили знаменитую романтическую сцену с глиной из фильма "Привидение" (1990). Этот момент с главными героями, которых сыграли Деми Мур и Патрик Суэйзи, стал классикой.В новом клипе Юлдуз Усманова выступила в роли рассказчицы и словно наблюдала со стороны за молодыми.Это первая видеоработа узбекской примадонны после скандала с песней Xasta bo'lma.Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma >>Напомним: в конце октября прошлого года в связи с песней "Xasta bo'lma" в шоу-бизнесе Узбекистана разразился скандал.Поэт Юлчи Рузиев подал на Юлдуз Усманову в суд из-за того, что она исполнила песню на его стихотворение Xasta bo'lma и не выплатила гонорар.Разбирательство было громким. В итоге, Усманова оказалась должна выплатить Юлчи Рузиеву 50 миллионов сумов как компенсацию морального ущерба, а также 500 БРВ (135 миллионов сумов) — как возмещение ущерба.Звезда уже представила новую версию песни Xasta bo'lma.Читайте также:

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юлдуз усманова, клип