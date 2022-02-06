https://uz.sputniknews.ru/20220206/chto-dast-uglublennoe-izuchenie-muzyki-v-shkolax--eksperty-22549580.html
Что даст углубленное изучение музыки в школах — эксперты
Что даст углубленное изучение музыки в школах — эксперты
Постановление Шавката Мирзиёева, согласно которому с нового учебного года школьники будут учиться игре на национальных музыкальных инструментах, стало одним из самых обсуждаемых инфоповодов в стране сегодня.
2022-02-06T20:00+0500
2022-02-06T20:00+0500
2022-02-06T19:02+0500
культура
музыкальный инструмент
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Новый предмет появится в школах Узбекистана уже в 2022/2023 учебном году – учителя по предмету "Музыка" будут обучать детей игре на национальных музыкальных инструментах. Также в общеобразовательных учреждениях появятся дополнительные музыкальные кружки.Как внедрение нового занятия повлияет на общее развитие узбекистанских школьников, корреспонденту Sputnik рассказали специалисты в сферах образования и психологии.Детей нужно учить не только буквамДетей нужно учить еще и нотам. Об этом в свое время говорил знаменитый композитор Дмитрий Шостакович, а его цитату в пример приводит музыковед, профессор кафедры истории музыки и критики Государственной консерватории Инесса Гульзарова. И уточняет: конечно, одних занятий в обычной школе недостаточно.Поэтому постановлением предусмотрена также организация лекториев в филармониях для школьников разных классов.Обучение игре на музыкальных инструментах способствует прежде всего развитию эмоционального интеллекта и мелкой моторики, а она, в свою очередь, улучшает когнитивные способности человека, говорит практикующий психолог Елизавета Кабацкова.Под когнитивными способностями понимают восприятие и анализ окружающей действительности, а также внимание, память и речь. Дело в том, что, изучая нотную грамоту и музыкальные жанры, ребенок, во-первых, тренирует память, во-вторых, исполняя музыкальное произведение, учится концентрироваться на процессе (в данном случае – на процессе исполнения музыкального произведения) и становится более усидчивым.Чего хочет сам ребенок?Самое главное, обучение музыке помогает ребенку решать сразу несколько задач – как пример: одновременно читать произведение с нотного листа и исполнять его на инструменте, также помня о правильной постановке рук."Неважно, игре на каких инструментах обучаться - национальных или классических. Музыка всегда делает людей светлее, чище и добрее", – говорит Инесса Гульзарова. При этом эксперт понимает, что родителей может беспокоить вопрос: а что, если у ребенка способностей к музыке просто-напросто нет?На самом деле базовыми способностями к музыке обладают все, объясняет Гульзарова. "Главное – получить общее представление (о музыке и музыкальном инструменте. – Прим. ред.) и при желании в дальнейшем развивать их", – говорит она.Однако нельзя забывать и о предпочтениях самого ребенка, его желании учиться музыке и именно его выборе инструмента, считает Елизавета Кабацкова. Безусловно, возрождение национальной музыки и развитие культуры важно для Узбекистана. Однако каждый ребенок индивидуален."Кто-то тянется к музыке, а кто-то проявляет особый интерес к математике или биологии. Если всех детей обучать игре на музыкальных инструментах, то всё равно, в итоге, кто-то проявит свои способности в этой области, кто-то уйдет, а для кого-то это станет неприятным воспоминанием на всю жизнь", – говорит специалист.Поэтому нельзя насильно заставлять ребенка играть на инструменте во время новых занятий и факультативов, лучшая стратегия в данном случае — заинтересовать. Более того, возможно, в будущем предмет не будет ограничиваться лишь национальными инструментами – например, ребенку могут нравиться клавишные и в будущем он проявит себя как талантливый пианист.Читайте также:В школах начнут обучать игре на национальных музыкальных инструментах >>Мирзиёев анонсировал реформы в школах — подробности >>
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музыкальный инструмент
Что даст углубленное изучение музыки в школах — эксперты
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Обучение с нового учебного года школьников игре на национальных музыкальных инструментах стало одним из самых обсуждаемых инфоповодов в стране сегодня. Что по этому поводу думают специалисты – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Новый предмет появится в школах Узбекистана уже в 2022/2023 учебном году – учителя по предмету "Музыка" будут обучать детей игре на национальных музыкальных инструментах. Также в общеобразовательных учреждениях появятся дополнительные музыкальные кружки.
Как внедрение нового занятия повлияет на общее развитие узбекистанских школьников, корреспонденту Sputnik
рассказали специалисты в сферах образования и психологии.
Детей нужно учить не только буквам
Детей нужно учить еще и нотам. Об этом в свое время говорил знаменитый композитор Дмитрий Шостакович, а его цитату в пример приводит музыковед, профессор кафедры истории музыки и критики Государственной консерватории Инесса Гульзарова. И уточняет: конечно, одних занятий в обычной школе недостаточно.
Поэтому постановлением предусмотрена также организация лекториев в филармониях для школьников разных классов.
"Мы все время говорим о физическом воспитании детей, хорошо, что заговорили и о культурном развитии. Детей обязательно нужно чем-то занимать. Музыка может повлиять на ребенка самым лучшим образом, – убеждена Инесса Гульзарова. – Даже если ребенок не будет впоследствии заниматься музыкой профессионально, это окажет благотворное влияние на его развитие как личности в целом".
Обучение игре на музыкальных инструментах способствует прежде всего развитию эмоционального интеллекта и мелкой моторики, а она, в свою очередь, улучшает когнитивные способности человека, говорит практикующий психолог Елизавета Кабацкова.
Под когнитивными способностями понимают восприятие и анализ окружающей действительности, а также внимание, память и речь. Дело в том, что, изучая нотную грамоту и музыкальные жанры, ребенок, во-первых, тренирует память, во-вторых, исполняя музыкальное произведение, учится концентрироваться на процессе (в данном случае – на процессе исполнения музыкального произведения) и становится более усидчивым.
"Более того, обучение игре на любом музыкальном инструменте поможет развить нейронные связи между левым и правым полушариями мозга. А это улучшает воображение", – говорит Кабацкова.
Чего хочет сам ребенок?
Самое главное, обучение музыке помогает ребенку решать сразу несколько задач – как пример: одновременно читать произведение с нотного листа и исполнять его на инструменте, также помня о правильной постановке рук.
"Неважно, игре на каких инструментах обучаться - национальных или классических. Музыка всегда делает людей светлее, чище и добрее", – говорит Инесса Гульзарова. При этом эксперт понимает, что родителей может беспокоить вопрос: а что, если у ребенка способностей к музыке просто-напросто нет?
На самом деле базовыми способностями к музыке обладают все, объясняет Гульзарова. "Главное – получить общее представление (о музыке и музыкальном инструменте. – Прим. ред.) и при желании в дальнейшем развивать их", – говорит она.
Однако нельзя забывать и о предпочтениях самого ребенка, его желании учиться музыке и именно его выборе инструмента, считает Елизавета Кабацкова. Безусловно, возрождение национальной музыки и развитие культуры важно для Узбекистана. Однако каждый ребенок индивидуален.
"Кто-то тянется к музыке, а кто-то проявляет особый интерес к математике или биологии. Если всех детей обучать игре на музыкальных инструментах, то всё равно, в итоге, кто-то проявит свои способности в этой области, кто-то уйдет, а для кого-то это станет неприятным воспоминанием на всю жизнь", – говорит специалист.
Поэтому нельзя насильно заставлять ребенка играть на инструменте во время новых занятий и факультативов, лучшая стратегия в данном случае — заинтересовать. Более того, возможно, в будущем предмет не будет ограничиваться лишь национальными инструментами – например, ребенку могут нравиться клавишные и в будущем он проявит себя как талантливый пианист.
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