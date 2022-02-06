https://uz.sputniknews.ru/20220206/kak-tykva-zaschischaet-mujskoe-i-jenskoe-zdorove-zimoy-22576660.html

Как тыква защищает мужское и женское здоровье зимой

Как тыква защищает мужское и женское здоровье зимой

Из-за полезных веществ тыкву используют в медицине, для создания препаратов, помогающих бороться с симптомами простуды. Однако это не единственные ее полезные свойства.

2022-02-06T23:00+0500

2022-02-06T23:00+0500

2022-02-06T23:00+0500

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здоровье

простуда

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О пользе тыквы известно много — это отличный диетический продукт, который благодаря большому содержанию пищевых волокон очищает организм от шлаков. Также в состав тыквы входят различные витамины: А, С, Е, К, Т, а также витамины группы В. Кроме этого, тыква богата калием, кальцием, фосфором и железом.Однако особенно полезно есть тыкву в холода. Об этом доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург сообщил в беседе РИА Новости.Дело в том, что в мякоти тыквы содержится аскорбиновая кислота. Она помогает организму бороться с простудой, поэтому данное вещество даже используют в медицине. А еще зимой повышается утомляемость, человек становится более подвержен стрессам. Содержащиеся же в тыкве витамины группы В позволяют справиться с усталостью, а также бессонницей. Поэтому полезно пить на ночь стакан тыквенного сока.Тыквенный сок полезен и для мужского здоровья - для повышения потенции рекомендовано регулярно употреблять тыквенные семечки. При этом благотворно тыква влияет и на женский организм. Например, беременным женщинам включение тыквы в рацион питания помогает справиться с токсикозом. Кроме этого, с помощью тыквы можно улучшить состояние кожи в холодное время года. Известно, что тыква активно используется в косметологии из-за высокого процента содержания в ней витаминов А и Е — они помогают бороться с преждевременным старением кожи. Поэтому полезно протирать лицо кусочком сырой тыквы — эта процедура сужает поры и дает коже матирующий эффект.Читайте также:Не только тыква: топ-5 сезонных овощей, которые нужно есть этой зимой >>Сладкая польза: тыквенные оладьи >>

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