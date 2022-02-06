https://uz.sputniknews.ru/20220206/kto-stanet-sleduyuschey-korolevoy--otvet-elizavety-ii-22577719.html

Кто станет следующей королевой — ответ Елизаветы II

Кто станет следующей королевой — ответ Елизаветы II

Елизавета II впервые официально назвала имя будущей королевы – кто взойдет на престол?

2022-02-06T18:56+0500

2022-02-06T18:56+0500

2022-02-06T18:56+0500

в мире

королева елизавета

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II 6 февраля нынешнего года отмечает "платиновый" юбилей – 70 лет со дня своего восшествия на престол. По этому случаю был устроен королевский прием в резиденции Сандрингем-хаус (Норфолк). На нем Елизавета II официально назвала имя следующей королевы.В письменном послании, посвященном 70-летию своего правления, она заявила, что "искренне желает", чтобы титул королевы-консорта достался бы Камилле, герцогине Корнуолльской, когда принц Чарльз взойдет на британский престол. При этом она подчеркнула, что надеется на поддержку будущей королевы со стороны граждан королевства.Принц Уэльский Чарльз и его супруга были "тронуты", сообщают в Кларенс-Хаус.Чарльз — старший сын Елизаветы II — он первый в списке претендентов на трон после кончины королевы, у которой еще трое детей: принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю. Второе место в очереди занимает сын Чарльза принц Уильям. А его младший брат принц Гарри отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и в 2020 году. Его с женой — американской актрисой Меган Маркл лишили королевских титулов "Его королевское высочество" и "Ее королевское высочество", принц Гарри также утратил свои почетные военные титулы. Теперь супруги живут в США.Читайте также:Сына Елизаветы II, обвиненного в изнасиловании, лишили воинских званий >>Елизавета II станет прабабушкой в двенадцатый раз >>

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королева елизавета