https://uz.sputniknews.ru/20220206/munisa-rizaeva-otkrovenno-rasskazala-pochemu-do-six-por-ne-zamujem--video-22576210.html

Муниса Ризаева откровенно рассказала, почему до сих пор не замужем — видео

Муниса Ризаева откровенно рассказала, почему до сих пор не замужем — видео

Певица призналась, что не торопится замуж только потому что "время пришло".

2022-02-06T17:19+0500

2022-02-06T17:19+0500

2022-02-06T17:19+0500

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муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Звезда узбекской эстрады впервые ответила на прямой вопрос своих подписчиков о том, почему она до сих пор не вышла замуж. Певица призналась, что не торопится замуж только потому что "время пришло". "Стучаться в ненужные двери и быть с кем угодно, только не одной, ради БРАКА — не про меня", — объяснила звезда причину своего одиночества, добавив, что лучше быть "красивой и одинокой, чем занятой и не с любимым".При этом артистка решила между делом продвинуть свой Instagram, анонсировав новую рубрику — интервью, где пообещала отвечать на все вопросы связанные с отношениями.Читайте также:Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла — видео >>Муниса Ризаева рассказала о своем отношении к многоженству — видео >>

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муниса ризаева