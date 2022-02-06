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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Муниса Ризаева откровенно рассказала, почему до сих пор не замужем — видео
Муниса Ризаева откровенно рассказала, почему до сих пор не замужем — видео
Певица призналась, что не торопится замуж только потому что "время пришло".
2022-02-06T17:19+0500
2022-02-06T17:19+0500
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муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Звезда узбекской эстрады впервые ответила на прямой вопрос своих подписчиков о том, почему она до сих пор не вышла замуж. Певица призналась, что не торопится замуж только потому что "время пришло". "Стучаться в ненужные двери и быть с кем угодно, только не одной, ради БРАКА — не про меня", — объяснила звезда причину своего одиночества, добавив, что лучше быть "красивой и одинокой, чем занятой и не с любимым".При этом артистка решила между делом продвинуть свой Instagram, анонсировав новую рубрику — интервью, где пообещала отвечать на все вопросы связанные с отношениями.Читайте также:Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла — видео &gt;&gt;Муниса Ризаева рассказала о своем отношении к многоженству — видео &gt;&gt;
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Муниса Ризаева откровенно рассказала, почему до сих пор не замужем — видео

17:19 06.02.2022
© Instagram / munisarizaevaМуниса Ризаева - певица
Муниса Ризаева - певица - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
© Instagram / munisarizaeva
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Певица призналась, что не торопится замуж только потому что "время пришло".
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Звезда узбекской эстрады впервые ответила на прямой вопрос своих подписчиков о том, почему она до сих пор не вышла замуж.
"К сожалению, многие относятся к браку как к обязательству. Пришло время — выйди замуж, пришло время — рожай. У брака нет времени. Даже не так! У СЧАСТЛИВОГО БРАКА — нет определенного времени и возраста", — поделилась Ризаева.
Певица призналась, что не торопится замуж только потому что "время пришло". "Стучаться в ненужные двери и быть с кем угодно, только не одной, ради БРАКА — не про меня", — объяснила звезда причину своего одиночества, добавив, что лучше быть "красивой и одинокой, чем занятой и не с любимым".
При этом артистка решила между делом продвинуть свой Instagram, анонсировав новую рубрику — интервью, где пообещала отвечать на все вопросы связанные с отношениями.

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