https://uz.sputniknews.ru/20211221/pylnaya-burya-v-kashkadare-sprovotsirovala-massovoe-dtp--video-21884503.html

Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео

Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео

В Гузарском районе столкнулись три грузовика и три легковушки. Последние ехали по встречной полосе.

2021-12-21T21:49+0500

2021-12-21T21:49+0500

2021-12-21T21:49+0500

происшествия

кашкадарьинская область

дтп

грузовик

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Шесть машин столкнулись в Гузарском районе Кашкадарьинской области в результате ухудшения видимости, связанного с пыльной бурей.По данным ГУБДД, ДТП произошло во вторник днем на 16-м км автодороги 4Р-88 “Шуртан-Мангит”. Первоначально столкнулись три грузовых автомобиля, двигавшихся в одном направлении, затем в них врезались Tico и две машины Nexia. Легковушки ехали по встречной полосе.Накануне Узгидромет предупреждал, что пыльная буря может прийти в Узбекистан во вторник с территории Туркмении. Синоптики также прогнозируют пыльную мглу в некоторых районах республики.Также сегодня пресс-служба ГУБДД опубликовала кадры стихии в Кашкадарьинской области и попросила водителей быть осторожными на дорогах.По прогнозам синоптиков уже в ближайшее время республику накроют дожди, туман и ветра.Самая масштабная за последние 150 лет пыльно-песчаная буря наблюдалась в Узбекистане в начале ноября. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, дтп, грузовик