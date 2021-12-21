Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20211221/pylnaya-burya-v-kashkadare-sprovotsirovala-massovoe-dtp--video-21884503.html
Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео
Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео
В Гузарском районе столкнулись три грузовика и три легковушки. Последние ехали по встречной полосе.
2021-12-21T21:49+0500
2021-12-21T21:49+0500
происшествия
кашкадарьинская область
дтп
грузовик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21257051_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbaadd5f34f6a0d7d61d13cf88f27b9e.jpg
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Шесть машин столкнулись в Гузарском районе Кашкадарьинской области в результате ухудшения видимости, связанного с пыльной бурей.По данным ГУБДД, ДТП произошло во вторник днем на 16-м км автодороги 4Р-88 “Шуртан-Мангит”. Первоначально столкнулись три грузовых автомобиля, двигавшихся в одном направлении, затем в них врезались Tico и две машины Nexia. Легковушки ехали по встречной полосе.Накануне Узгидромет предупреждал, что пыльная буря может прийти в Узбекистан во вторник с территории Туркмении. Синоптики также прогнозируют пыльную мглу в некоторых районах республики.Также сегодня пресс-служба ГУБДД опубликовала кадры стихии в Кашкадарьинской области и попросила водителей быть осторожными на дорогах.По прогнозам синоптиков уже в ближайшее время республику накроют дожди, туман и ветра.Самая масштабная за последние 150 лет пыльно-песчаная буря наблюдалась в Узбекистане в начале ноября. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21257051_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_45fd89488223846739979991e98d9e72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кашкадарьинская область, дтп, грузовик

Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео

21:49 21.12.2021
© Unsplash / Clark Van Der BekenРазбитый автомобиль. Иллюстративное фото
Разбитый автомобиль. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Unsplash / Clark Van Der Beken
Подписаться на
В Гузарском районе столкнулись три грузовика и три легковушки. Последние ехали по встречной полосе.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Шесть машин столкнулись в Гузарском районе Кашкадарьинской области в результате ухудшения видимости, связанного с пыльной бурей.
По данным ГУБДД, ДТП произошло во вторник днем на 16-м км автодороги 4Р-88 “Шуртан-Мангит”. Первоначально столкнулись три грузовых автомобиля, двигавшихся в одном направлении, затем в них врезались Tico и две машины Nexia. Легковушки ехали по встречной полосе.
“В результате ДТП никто не пострадал. Ущерб нанесён только транспортным средствам”, — сообщили в ГУБДД.
Накануне Узгидромет предупреждал, что пыльная буря может прийти в Узбекистан во вторник с территории Туркмении. Синоптики также прогнозируют пыльную мглу в некоторых районах республики.
Также сегодня пресс-служба ГУБДД опубликовала кадры стихии в Кашкадарьинской области и попросила водителей быть осторожными на дорогах.
По прогнозам синоптиков уже в ближайшее время республику накроют дожди, туман и ветра.
Самая масштабная за последние 150 лет пыльно-песчаная буря наблюдалась в Узбекистане в начале ноября. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:30Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые
22:11Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги
21:49Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео
21:32Видео: "С детства люблю космос" — уроженка Ташкента может отправиться на Марс
20:57Ядерный кулак Беларуси вернет "партнеров" в реальность
20:06Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ
19:49"Россия – за равную неделимую безопасность": Путин выступил на коллегии Минобороны
19:14"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана
18:20Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников
17:06В Узбекистане прошли задержания за незаконную продажу земли — видео
16:15Сколько пар поженились в Узбекистане в 2021 году
16:02Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире
15:59Узбекистан разрабатывает национальную платформу женщин-лидеров
15:35Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото
14:43Коронавирус превзошел ВИЧ и туберкулез — ВОЗ
14:09В Нур-Султане обсуждают активизацию террористов в Сирии — видео
13:48Муниса Ризаева помирилась с родной сестрой Каримой — фото
13:47UzAuto Motors отзывает автомобили
12:50Государство поддержит семейный бизнес
12:49Нашелся объединитель всей Европы: он суровее Путина