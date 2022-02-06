https://uz.sputniknews.ru/20220206/stalnoy-udar-kazaxstanets-shavkat-raxmonov-effektno-nokautiroval-sopernika--video-22573116.html
Стальной удар: казахстанец Шавкат Рахмонов эффектно нокаутировал соперника — видео
Стальной удар: казахстанец Шавкат Рахмонов эффектно нокаутировал соперника — видео
Казахстанский спортсмен, родом из Узбекистана, одолел соперника фирменным ударом.
2022-02-06T14:06+0500
2022-02-06T14:06+0500
2022-02-06T14:09+0500
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Казахстанский боец UFC полусреднего веса Шавкат Рахмонов вышел на ринг против представителя Гайаны Карлстона Линдси Харриса на турнире UFC Vegas 47. В первом раунде Рахмонов нокаутировал соперника ударом ногой в стиле "вертушки". Зрелищные кадры со ссылкой на Instagram местного спортивного издания, опубликовали наши коллеги из Sputnik Казахстан.После победы Рахмонов обратился к своим болельщикам, выразив соболезнования семьям погибших в январских событиях в Казахстане.Спортсмен родился в 1994 году в Сурхандарьинской области. Когда ему было 16 лет, его семья переехала в казахстанский город Караганда.Читайте также:Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время >>Нокаут по-узбекски: боец ММА из Узбекистана "вырубил" соперника – видео >>
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Стальной удар: казахстанец Шавкат Рахмонов эффектно нокаутировал соперника — видео
14:06 06.02.2022 (обновлено: 14:09 06.02.2022) Подписаться на
Казахстанский спортсмен, родом из Узбекистана, одолел соперника фирменным ударом.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Казахстанский боец UFC полусреднего веса Шавкат Рахмонов вышел на ринг против представителя Гайаны Карлстона Линдси Харриса на турнире UFC Vegas 47.
В первом раунде Рахмонов нокаутировал соперника ударом ногой в стиле "вертушки". Зрелищные кадры со ссылкой на Instagram
местного спортивного издания, опубликовали наши коллеги из Sputnik Казахстан
.
После победы Рахмонов обратился к своим болельщикам, выразив соболезнования семьям погибших в январских событиях в Казахстане.
Спортсмен родился в 1994 году в Сурхандарьинской области. Когда ему было 16 лет, его семья переехала в казахстанский город Караганда.
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