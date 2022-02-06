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В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото
В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото
Сколько запрещенных пиротехнических изделий уничтожили в Самарканде и на какую сумму — подробности в материале.
2022-02-06T13:02+0500
2022-02-06T13:03+0500
общество
пиротехника
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На центральной мусорной свалке Самарканда уничтожили тысячи единиц пиротехнических средств и психотропных препаратов. Это была контрафактная продукция, изъятая в качестве вещественных доказательств в течение 2021 года сотрудниками Самаркандского областного таможенного управления и правоохранительных органов.Сначала по конфискованной продукции проехал бульдозер, затем эта масса былf погребена под землей. Таким образом избавились от 15 028 пиротехнических средств и 69 психотропных таблеток на общую сумму 11 миллионов 490 тысяч сумов.Читайте также:Ташкентцы получили травмы от салюта с огнетушителем на Новый год — видео &gt;&gt;Стало известно, сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года &gt;&gt;
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пиротехника

В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото

13:02 06.02.2022 (обновлено: 13:03 06.02.2022)
© Пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику
В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
© Пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
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Сколько запрещенных пиротехнических изделий уничтожили в Самарканде и на какую сумму — подробности в материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На центральной мусорной свалке Самарканда уничтожили тысячи единиц пиротехнических средств и психотропных препаратов.
Это была контрафактная продукция, изъятая в качестве вещественных доказательств в течение 2021 года сотрудниками Самаркандского областного таможенного управления и правоохранительных органов.
© Пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику
В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику
© Пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
Сначала по конфискованной продукции проехал бульдозер, затем эта масса былf погребена под землей. Таким образом избавились от 15 028 пиротехнических средств и 69 психотропных таблеток на общую сумму 11 миллионов 490 тысяч сумов.

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