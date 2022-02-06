https://uz.sputniknews.ru/20220206/v-samarkande-unichtojili-kontrafaktnuyu-pirotexniku-kak-eto-sdelali--foto-22572516.html
В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото
В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото
Сколько запрещенных пиротехнических изделий уничтожили в Самарканде и на какую сумму — подробности в материале.
2022-02-06T13:02+0500
2022-02-06T13:02+0500
2022-02-06T13:03+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На центральной мусорной свалке Самарканда уничтожили тысячи единиц пиротехнических средств и психотропных препаратов. Это была контрафактная продукция, изъятая в качестве вещественных доказательств в течение 2021 года сотрудниками Самаркандского областного таможенного управления и правоохранительных органов.Сначала по конфискованной продукции проехал бульдозер, затем эта масса былf погребена под землей. Таким образом избавились от 15 028 пиротехнических средств и 69 психотропных таблеток на общую сумму 11 миллионов 490 тысяч сумов.Читайте также:Ташкентцы получили травмы от салюта с огнетушителем на Новый год — видео >>Стало известно, сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года >>
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пиротехника
В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото
13:02 06.02.2022 (обновлено: 13:03 06.02.2022) Подписаться на
Сколько запрещенных пиротехнических изделий уничтожили в Самарканде и на какую сумму — подробности в материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
На центральной мусорной свалке Самарканда уничтожили
тысячи единиц пиротехнических средств и психотропных препаратов.
Это была контрафактная продукция, изъятая в качестве вещественных доказательств в течение 2021 года сотрудниками Самаркандского областного таможенного управления и правоохранительных органов.
Сначала по конфискованной продукции проехал бульдозер, затем эта масса былf погребена под землей. Таким образом избавились от 15 028 пиротехнических средств и 69 психотропных таблеток на общую сумму 11 миллионов 490 тысяч сумов.
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