https://uz.sputniknews.ru/20220206/v-samarkande-unichtojili-kontrafaktnuyu-pirotexniku-kak-eto-sdelali--foto-22572516.html

В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото

В Самарканде уничтожили контрафактную пиротехнику: как это сделали — фото

Сколько запрещенных пиротехнических изделий уничтожили в Самарканде и на какую сумму — подробности в материале.

2022-02-06T13:02+0500

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2022-02-06T13:03+0500

общество

пиротехника

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На центральной мусорной свалке Самарканда уничтожили тысячи единиц пиротехнических средств и психотропных препаратов. Это была контрафактная продукция, изъятая в качестве вещественных доказательств в течение 2021 года сотрудниками Самаркандского областного таможенного управления и правоохранительных органов.Сначала по конфискованной продукции проехал бульдозер, затем эта масса былf погребена под землей. Таким образом избавились от 15 028 пиротехнических средств и 69 психотропных таблеток на общую сумму 11 миллионов 490 тысяч сумов.Читайте также:Ташкентцы получили травмы от салюта с огнетушителем на Новый год — видео >>Стало известно, сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года >>

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пиротехника