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https://uz.sputniknews.ru/20220206/v-uzbekistane-vnedryat-intellektualnye-sistemy-upravleniya-dvijeniem-transporta-22570416.html
В Узбекистане внедрят интеллектуальные системы управления движением транспорта
В Узбекистане внедрят интеллектуальные системы управления движением транспорта
Что изменится в системе городского транспорта столицы и как это отразится на жизни граждан — читайте в обзоре Sputnik.
2022-02-06T11:09+0500
2022-02-06T11:36+0500
общество
транспорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент определил приоритетные направления развития системы общественного транспорта (ОТ) Ташкента до 2025 года. Изменения, которые в ближайшие годы ожидают сферу, отражены в Концепции, одобренной главой государства:Целевые показатели:Удобные остановкиВ типовом проекте автобусных остановок будет учитываться создание благоприятных условия для пассажиров, в том числе маломобильных групп населения.При этом земельные участки, на которых разместят эти остановки, предоставят субъектам предпринимательства во временное пользование на праве аренды посредством электронных онлайн-аукционов.Предпринимателям разрешат размещать на этих остановках рекламные носители, банкоматы и автоматы самообслуживания (вендинг), предназначенные для приобретения продуктов питания.В то же время на земельных участках, где установят новые и реконструируемые остановки, нельзя будет размещать объекты торговли и бытового обслуживания, кроме автоматов самообслуживания (вендинг).До конца 2022 года на электронных онлайн-аукционах появятся 280 автобусных остановок.Новые автобусыВ 2022 году подвижной состав АО "Тошшахартрансхизмат" обновится за счет приобретения у отечественных производителей 190 автобусов большой вместимости MAN, а также 200 автобусов средней вместимости SAZ LE 60.Новые машины приобретут за счет кредитов "Узнацбанка" сроком на 5 лет с процентной ставкой не более 18 процентов.При этом кредит, начисленные по нему проценты, посреднические платежи, прочие расходы, связанные с обслуживанием кредита, будут покрыты из госбюджета."Узавтосаноат" проведет переговоры с ведущими зарубежными производителями по организации производства электробусов в республике.Финансовое оздоровление предприятий ОТС начала 2023 года будет поэтапно внедрена новая система финансирования перевозчиков исходя из объема выполненных работ по критериям "пройденный путь", "пассажиропоток" и "качество".Источниками финансирования перевозчиков станут доходы от пассажирских перевозок на ОТ и все средства, предусмотренные для ОТ в местном бюджете.При этом стоимость выполненных работ рассчитывается с учетом всех затрат, связанных с перевозкой, и рентабельности не менее 10 процентов.Читайте также:В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри &gt;&gt;Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта &gt;&gt;
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транспорт, узбекистан

В Узбекистане внедрят интеллектуальные системы управления движением транспорта

11:09 06.02.2022 (обновлено: 11:36 06.02.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили на дороге, иллюстративное фото
Автомобили на дороге, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Что изменится в системе городского транспорта столицы и как это отразится на жизни граждан — читайте в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент определил приоритетные направления развития системы общественного транспорта (ОТ) Ташкента до 2025 года. Изменения, которые в ближайшие годы ожидают сферу, отражены в Концепции, одобренной главой государства:
интеграция всех видов транспорта, увеличение уровня пользования населением ОТ не менее чем в два раза;
развитие инфраструктуры ОТ, расширение сети метрополитена, организация современных транспортно-пересадочных узлов, а также автобусных остановок на основе типовых проектов, перепланировка перекрестков и улиц для организации приоритетного движения ОТ;
финансовое оздоровление предприятий сферы и увеличение в два раза доли частного сектора путем совершенствования системы финансирования перевозчиков и тарифной политики;
развитие велосипедного и других немоторизированных видов транспорта, включая организацию удобных для движения пешеходов и велосипедистов дорожек, проката велосипедов и специальных стоянок для них;
внедрение интеллектуальных систем управления движением транспортных средств ("умный перекресток", "умный автобус" и "умная остановка") и обеспечение безопасности дорожного движения посредством широкого использования цифровых технологий и инновационных подходов;
обновление подвижного состава ОТ современными, экологически чистыми автобусами, в том числе электробусами.

Целевые показатели:

увеличение доли ОТ в общем объеме пассажирских перевозок с нынешних 21 процента до 43 процентов;
увеличение ежедневного объема пассажирских перевозок ОТ не менее чем в два раза с доведением до 2,7 миллиона пассажиров в день;
уменьшение в 2 раза среднего интервала движения ОТ;
поэтапное внедрение 159 автобусных маршрутов на основе новой сети ОТ, в том числе 11 магистральных, 14 кольцевых, 92 связывающих и 42 подвозных маршрута;
обновление подвижного состава ОТ за счет приобретения 1 063 автобусов, в том числе 673 электробусов;
создание 16 современных транспортно-пересадочных узлов для удобного и быстрого перехода с одного вида транспорта на другой;
реконструкция 1160 автобусных остановок на основе типовых проектов.

Удобные остановки

В типовом проекте автобусных остановок будет учитываться создание благоприятных условия для пассажиров, в том числе маломобильных групп населения.
При этом земельные участки, на которых разместят эти остановки, предоставят субъектам предпринимательства во временное пользование на праве аренды посредством электронных онлайн-аукционов.
Предпринимателям разрешат размещать на этих остановках рекламные носители, банкоматы и автоматы самообслуживания (вендинг), предназначенные для приобретения продуктов питания.
В то же время на земельных участках, где установят новые и реконструируемые остановки, нельзя будет размещать объекты торговли и бытового обслуживания, кроме автоматов самообслуживания (вендинг).
До конца 2022 года на электронных онлайн-аукционах появятся 280 автобусных остановок.

Новые автобусы

В 2022 году подвижной состав АО "Тошшахартрансхизмат" обновится за счет приобретения у отечественных производителей 190 автобусов большой вместимости MAN, а также 200 автобусов средней вместимости SAZ LE 60.
Новые машины приобретут за счет кредитов "Узнацбанка" сроком на 5 лет с процентной ставкой не более 18 процентов.
При этом кредит, начисленные по нему проценты, посреднические платежи, прочие расходы, связанные с обслуживанием кредита, будут покрыты из госбюджета.
"Узавтосаноат" проведет переговоры с ведущими зарубежными производителями по организации производства электробусов в республике.

Финансовое оздоровление предприятий ОТ

С начала 2023 года будет поэтапно внедрена новая система финансирования перевозчиков исходя из объема выполненных работ по критериям "пройденный путь", "пассажиропоток" и "качество".
Источниками финансирования перевозчиков станут доходы от пассажирских перевозок на ОТ и все средства, предусмотренные для ОТ в местном бюджете.
При этом стоимость выполненных работ рассчитывается с учетом всех затрат, связанных с перевозкой, и рентабельности не менее 10 процентов.

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