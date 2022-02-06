https://uz.sputniknews.ru/20220206/v-uzbekistane-vnedryat-intellektualnye-sistemy-upravleniya-dvijeniem-transporta-22570416.html

В Узбекистане внедрят интеллектуальные системы управления движением транспорта

В Узбекистане внедрят интеллектуальные системы управления движением транспорта

Что изменится в системе городского транспорта столицы и как это отразится на жизни граждан — читайте в обзоре Sputnik.

2022-02-06T11:09+0500

2022-02-06T11:09+0500

2022-02-06T11:36+0500

общество

транспорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент определил приоритетные направления развития системы общественного транспорта (ОТ) Ташкента до 2025 года. Изменения, которые в ближайшие годы ожидают сферу, отражены в Концепции, одобренной главой государства:Целевые показатели:Удобные остановкиВ типовом проекте автобусных остановок будет учитываться создание благоприятных условия для пассажиров, в том числе маломобильных групп населения.При этом земельные участки, на которых разместят эти остановки, предоставят субъектам предпринимательства во временное пользование на праве аренды посредством электронных онлайн-аукционов.Предпринимателям разрешат размещать на этих остановках рекламные носители, банкоматы и автоматы самообслуживания (вендинг), предназначенные для приобретения продуктов питания.В то же время на земельных участках, где установят новые и реконструируемые остановки, нельзя будет размещать объекты торговли и бытового обслуживания, кроме автоматов самообслуживания (вендинг).До конца 2022 года на электронных онлайн-аукционах появятся 280 автобусных остановок.Новые автобусыВ 2022 году подвижной состав АО "Тошшахартрансхизмат" обновится за счет приобретения у отечественных производителей 190 автобусов большой вместимости MAN, а также 200 автобусов средней вместимости SAZ LE 60.Новые машины приобретут за счет кредитов "Узнацбанка" сроком на 5 лет с процентной ставкой не более 18 процентов.При этом кредит, начисленные по нему проценты, посреднические платежи, прочие расходы, связанные с обслуживанием кредита, будут покрыты из госбюджета."Узавтосаноат" проведет переговоры с ведущими зарубежными производителями по организации производства электробусов в республике.Финансовое оздоровление предприятий ОТС начала 2023 года будет поэтапно внедрена новая система финансирования перевозчиков исходя из объема выполненных работ по критериям "пройденный путь", "пассажиропоток" и "качество".Источниками финансирования перевозчиков станут доходы от пассажирских перевозок на ОТ и все средства, предусмотренные для ОТ в местном бюджете.При этом стоимость выполненных работ рассчитывается с учетом всех затрат, связанных с перевозкой, и рентабельности не менее 10 процентов.Читайте также:В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри >>Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта >>

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транспорт, узбекистан