https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-tashkent-privezli-novye-avtobusy---kak-oni-vyglyadyat-iznutri-22534038.html
В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри
В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри
Всем ли будут доступны новые электробусы, появившиеся в Ташкенте - смотрите в нашем материале.
2022-02-03T21:36+0500
2022-02-03T21:36+0500
2022-02-03T21:38+0500
видео
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В Ташкент прибыли 20 новеньких электробусов. Совсем скоро они выйдут на маршруты общественного транспорта. А в дальнейшем таким авто обновят до 35% автобусного парка столицы. Корреспондент Sputnik Узбекистан первым заглянул внутрь новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.О том, кто сможет воспользоваться современными машинами — смотрите в нашем материале >>Читайте также:Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта >>Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте >>
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мультимедиа , видео
В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри
21:36 03.02.2022 (обновлено: 21:38 03.02.2022) Подписаться на
Всем ли будут доступны новые электробусы, появившиеся в Ташкенте - смотрите в нашем материале.
В Ташкент прибыли 20 новеньких электробусов. Совсем скоро они выйдут на маршруты общественного транспорта. А в дальнейшем таким авто обновят до 35% автобусного парка столицы.
Корреспондент Sputnik Узбекистан
первым заглянул внутрь новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.
О том, кто сможет воспользоваться современными машинами — смотрите в нашем материале >>
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