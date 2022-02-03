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В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри
В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри
Всем ли будут доступны новые электробусы, появившиеся в Ташкенте - смотрите в нашем материале.
2022-02-03T21:36+0500
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В Ташкент прибыли 20 новеньких электробусов. Совсем скоро они выйдут на маршруты общественного транспорта. А в дальнейшем таким авто обновят до 35% автобусного парка столицы. Корреспондент Sputnik Узбекистан первым заглянул внутрь новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.О том, кто сможет воспользоваться современными машинами — смотрите в нашем материале &gt;&gt;Читайте также:Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта &gt;&gt;Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте &gt;&gt;
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Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , видео

В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри

21:36 03.02.2022 (обновлено: 21:38 03.02.2022)
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Рамиз Бахтияров
Все материалы
Всем ли будут доступны новые электробусы, появившиеся в Ташкенте - смотрите в нашем материале.
В Ташкент прибыли 20 новеньких электробусов. Совсем скоро они выйдут на маршруты общественного транспорта. А в дальнейшем таким авто обновят до 35% автобусного парка столицы.
Корреспондент Sputnik Узбекистан первым заглянул внутрь новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.
О том, кто сможет воспользоваться современными машинами — смотрите в нашем материале >>

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