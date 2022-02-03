https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-tashkent-privezli-novye-avtobusy---kak-oni-vyglyadyat-iznutri-22534038.html

В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри

В Ташкент привезли новые автобусы — как они выглядят изнутри

Всем ли будут доступны новые электробусы, появившиеся в Ташкенте - смотрите в нашем материале.

2022-02-03T21:36+0500

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В Ташкент прибыли 20 новеньких электробусов. Совсем скоро они выйдут на маршруты общественного транспорта. А в дальнейшем таким авто обновят до 35% автобусного парка столицы. Корреспондент Sputnik Узбекистан первым заглянул внутрь новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.О том, кто сможет воспользоваться современными машинами — смотрите в нашем материале >>Читайте также:Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта >>Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте >>

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , видео