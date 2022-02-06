https://uz.sputniknews.ru/20220206/vrachi-spasli-jizn-podrostku-kotorogo-protknulo-armaturoy-naskvoz--foto-22571387.html

Врачи спасли жизнь подростку, которого проткнуло арматурой насквозь — фото

Врачи спасли жизнь подростку, которого проткнуло арматурой насквозь — фото

Мальчик попал в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в критическом состоянии и без сознания.

2022-02-06T11:35+0500

2022-02-06T11:35+0500

2022-02-06T11:36+0500

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врачи

подросток

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте врачи совершили настоящее чудо — они спасли жизнь подростку, который был на волосок от гибели после полученной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.16-летний мальчик залез на строящийся дом, однако не смог удержаться наверху и рухнул с многометровой высоты. Он упал на торчащую из земли арматуру. Металлический штырь диаметром 15 мм проткнул его насквозь.Его доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в критическом состоянии и без сознания.На протяжении пяти часов специалисты центра пытались извлечь инородный предмет из тела мальчика и спасти его жизнь. К счастью, им это удалось. Сейчас состояние подростка удовлетворительное, основные показатели гемодинамики стабильны. Проводится необходимое послеоперационное лечение.Читайте также:В Ташкенте врачи провели операцию и спасли жизнь ребенку >>Российский хирург поставил на ноги ходившую на четвереньках таджикскую девочку — видео >>

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врачи, подросток