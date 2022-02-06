https://uz.sputniknews.ru/20220206/zimnie-kanikuly-mogut-dlitsya-dolshe--predlojenie-minvuza-22572094.html
Зимние каникулы могут длиться дольше — предложение Минвуза
Зимние каникулы могут длиться дольше — предложение Минвуза
На сколько дней планируется увеличить каникулы и кого коснется нововведение, если оно будет одобрено властями, — читайте в материале.
2022-02-06T12:13+0500
2022-02-06T12:13+0500
2022-02-06T12:16+0500
общество
каникулы
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Зимние каникулы для студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных учреждений могут стать длиннее. Такое предложение озвучили в Министерстве высшего и среднего специального образования. В ведомстве уже подготовили соответствующий проект постановления президента и вынесли его на общественное обсуждение. До 19 февраля на портале СОВАЗ можно будет ознакомиться с текстом документа, а также внести свои предложения и замечания на рассмотрение специалистов.Если документ одобрят, то каникулы будут проходить с 20 декабря по 10 января. Пока такое предложение касается только учащихся профессиональных образовательных учреждений и студентов высших учебных заведений.Также предлагается ввести положение о предоставлении студентам 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты за 10 дней до начала зимних каникул.Читайте также:Вузы, колледжи и лицеи переводят на удаленку >>Еще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов >>
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каникулы
Зимние каникулы могут длиться дольше — предложение Минвуза
12:13 06.02.2022 (обновлено: 12:16 06.02.2022) Подписаться на
На сколько дней планируется увеличить каникулы и кого коснется нововведение, если оно будет одобрено властями, — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Зимние каникулы для студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных учреждений могут стать длиннее.
Такое предложение озвучили в Министерстве высшего и среднего специального образования. В ведомстве уже подготовили соответствующий проект постановления президента и вынесли его на общественное обсуждение. До 19 февраля на портале СОВАЗ
можно будет ознакомиться с текстом документа, а также внести свои предложения и замечания на рассмотрение специалистов.
Если документ одобрят, то каникулы будут проходить с 20 декабря по 10 января. Пока такое предложение касается только учащихся профессиональных образовательных учреждений и студентов высших учебных заведений.
Также предлагается ввести положение о предоставлении студентам 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты за 10 дней до начала зимних каникул.
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