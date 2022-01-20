https://uz.sputniknews.ru/20220120/vuzy-kolledji-i-litsei-perevodyat-na-udalenku-22307943.html

Вузы, колледжи и лицеи переводят на удаленку

Вузы, колледжи и лицеи переводят на удаленку

Все высшие, а также профессиональные учебные заведения и академические лицеи Узбекистана с 24 января переводятся на дистанционную форму обучения. Пока на месяц.

2022-01-20T21:59+0500

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Высшие учебные заведения, а также лицеи и колледжи Узбекистана с 24 января переводятся на дистанционную форму обучения, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования. Мера временная и пока рассчитана на месяц. Связана она с распространением в республике нового штамма коронавирусной инфекции среди детей и молодежи.Зимние каникулы начались 25 декабря прошлого года и должны были закончиться 10 января 2022-го. Однако затем начало второй половины учебного года перенесли на 24 января. Продлили на этот период и срок действия 50-процентной скидки на авиа- и железнодорожные билеты. Данная льгота, к слову, будет действительна и в этот раз до 24 февраля. Проездные документы по-прежнему можно будет обменять на другой срок абсолютно бесплатно. Впрочем, с этим в министерстве посоветовали не торопиться. Ранее в четверг стало известно, что на онлайн-обучение также на месяц переходят и школьники. Дистанционное обучение будет проходить посредством телевизионных уроков в рамках проекта "Онлайн-школа". За прошедшие сутки в Узбекистане заболели коронавирусом еще 1 307 человек и это снова максимальное количество новых пациентов с марта 2020-го. Взрывной рост в стране наблюдается уже вторую неделю подряд и третий день обновляется антирекорд.Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

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