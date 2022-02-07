https://uz.sputniknews.ru/20220207/artykxodjaev-kak-v-tashkente-budut-borotsya-s-nezakonnymi-postroykami-22592036.html

Артыкходжаев: как в Ташкенте будут бороться с незаконными постройками

Артыкходжаев: как в Ташкенте будут бороться с незаконными постройками

Хоким Ташкента предостерег предпринимателей от взаимодействия с мошенниками, предлагающими купить землю через знакомых, и объяснил, как власти города будут бороться с незаконно возведенными магазинами.

2022-02-07T19:30+0500

2022-02-07T19:30+0500

2022-02-07T19:30+0500

политика

джахонгир артыкходжаев

ташкент

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Несмотря на реформы законодательства, жители Ташкента до сих пор сталкиваются с земельными проблемами - в частности, с возведением незаконных сооружений, самовольного захвата земель, случаями отчуждения земельных участков или строительством магазинов на месте транспортных остановок без разрешения.Об этом заявил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в открытом письме, адресованном предпринимателям. Текст обращения опубликовал на своем сайте хокимият столицы.Более того, в Ташкенте возросло количество случаев, когда мошенники предлагают предпринимателям помочь с получением земли через знакомых и уверяют, что кадастровый документ на объект при этом будет получен позже."Снос имущества предпринимателя, нанесение ему ущерба – не наша цель, - говорит Джахонгир Артыкходжаев.- Однако, согласно действующему законодательству, имущественное право не признаётся в отношении зданий и сооружений, построенных на землях, захваченных самовольно. Напротив, для возврата данных участков земли в государственный резерв, построенные здания сносят без выплаты какой-либо компенсации".В связи с этим хоким предостерег бизнесменов от взаимодействия с мошенниками и порекомендовал перед покупкой земельного участка консультироваться с юристами и адвокатами.Более того, хокимият просит жителей города сообщать в уполномоченные органы, если около мест их проживания незаконно появляются магазины или торговые будки.Читайте также:В администрации Ташкентской области произошли кадровые перестановкиМинистр юстиции объяснил, как нужно бороться невежеством

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джахонгир артыкходжаев, ташкент, предприниматели