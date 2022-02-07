https://uz.sputniknews.ru/20220207/ministr-yustitsii-obyasnil-kak-nujno-borotsya-nevejestvom-22588031.html

Министр юстиции объяснил, как нужно бороться невежеством

Министр юстиции объяснил, как нужно бороться невежеством

Министр юстиции прокомментировал предложение о блокировке TikTok и предложил свой способ борьбы с невежеством.

2022-02-07T16:35+0500

2022-02-07T16:35+0500

2022-02-07T16:35+0500

общество

министра юстиции

невежество

блокировка

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министр юстиции, Русланбек Давлетов, высказал свое мнение об идее заблокировать TikTok в Узбекистане. На сегодняшнем брифинге он усомнился в возможности блокировки этой социальной сети."Возможно ли технически заблокировать его (TikTok – прим. ред.) полностью? Есть VPN. Вы знаете, сколько новых программ выходит каждый день? С невежеством нужно бороться просвещением", – объяснил министр.По мнению министра, блокировка сервиса вряд ли решит накопившиеся проблемы.Ранее представители Социал-демократической партии "Адолат" предложили запретить TikTok в Узбекистане. Поскольку, по мнению партийцев, популярная платформа действует в ущерб национальным ценностям и развивает плохие привычки среди молодежи. До этого с подобную идею озвучивали в партии "Миллий тикланиш" после того, как в Сеть попал ролик, где школьницы прямо во время урока включили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.Читайте также:В Узбекистане снова предложили заблокировать TikTokМирзиёев уволил чиновника, заблокировавшего в стране все соцсети

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министра юстиции, невежество, блокировка