https://uz.sputniknews.ru/20220207/ministr-yustitsii-obyasnil-kak-nujno-borotsya-nevejestvom-22588031.html
Министр юстиции объяснил, как нужно бороться невежеством
Министр юстиции объяснил, как нужно бороться невежеством
Министр юстиции прокомментировал предложение о блокировке TikTok и предложил свой способ борьбы с невежеством.
2022-02-07T16:35+0500
2022-02-07T16:35+0500
2022-02-07T16:35+0500
общество
министра юстиции
невежество
блокировка
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министр юстиции, Русланбек Давлетов, высказал свое мнение об идее заблокировать TikTok в Узбекистане. На сегодняшнем брифинге он усомнился в возможности блокировки этой социальной сети."Возможно ли технически заблокировать его (TikTok – прим. ред.) полностью? Есть VPN. Вы знаете, сколько новых программ выходит каждый день? С невежеством нужно бороться просвещением", – объяснил министр.По мнению министра, блокировка сервиса вряд ли решит накопившиеся проблемы.Ранее представители Социал-демократической партии "Адолат" предложили запретить TikTok в Узбекистане. Поскольку, по мнению партийцев, популярная платформа действует в ущерб национальным ценностям и развивает плохие привычки среди молодежи. До этого с подобную идею озвучивали в партии "Миллий тикланиш" после того, как в Сеть попал ролик, где школьницы прямо во время урока включили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.Читайте также:В Узбекистане снова предложили заблокировать TikTokМирзиёев уволил чиновника, заблокировавшего в стране все соцсети
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министра юстиции, невежество, блокировка
Министр юстиции объяснил, как нужно бороться невежеством
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Министр юстиции прокомментировал предложение о блокировке TikTok и предложил свой способ борьбы с невежеством.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министр юстиции, Русланбек Давлетов, высказал свое мнение об идее заблокировать TikTok в Узбекистане. На сегодняшнем брифинге он усомнился в возможности блокировки этой социальной сети.
"Возможно ли технически заблокировать его (TikTok – прим. ред.) полностью? Есть VPN. Вы знаете, сколько новых программ выходит каждый день? С невежеством нужно бороться просвещением", – объяснил министр.
По мнению министра, блокировка сервиса вряд ли решит накопившиеся проблемы.
Ранее представители Социал-демократической партии "Адолат" предложили
запретить TikTok в Узбекистане. Поскольку, по мнению партийцев, популярная платформа действует в ущерб национальным ценностям и развивает плохие привычки среди молодежи.
До этого с подобную идею озвучивали
в партии "Миллий тикланиш" после того, как в Сеть попал ролик, где школьницы прямо во время урока включили
трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.