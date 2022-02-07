https://uz.sputniknews.ru/20220207/chem-opasen-novyy-shtamm-koronavirusa--stels-omikron-22587563.html

Чем опасен новый штамм коронавируса — "стелс-омикрон"

Чем опасен новый штамм коронавируса — "стелс-омикрон"

Новый штамм коронавируса "стелс-омикрон" (ВА.2) обнаружили меньше месяца назад. Сейчас ученые составляют клиническую картину заболевания, которое он вызывает.

2022-02-07T15:55+0500

2022-02-07T15:55+0500

2022-02-07T15:55+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Впервые этот штамм обнаружили в Великобритании 21 января. По предварительным данным, он распространяется быстрее "омикрона". Случаи заражения ВА.2 в начале февраля выявили в России. Высока вероятность, что через какое-то время он доберется до государств центральноазиатского региона.Основные симптомы заболевания: высокая температура, кашель, потеря или ослабление обоняния или вкуса.Как часто люди болеют "омикроном"По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчи Барановой, почти сразу после того, как в Южной Африке многие люди переболели "омикроном", началась волна инфицирования "стелсом". Специалист считает, что существует вероятность "подцепить" второй штамм через несколько дней после выздоровления от первого."Есть люди, которые болели "дельтой" или другим штаммом, а через месяц после отрицательного ПЦР заразились "омикроном". Какое-то время на передышку после болезни у нас есть. Вероятность заболеть "омикроном" в течение месяца после "дельты", предположим, составляет 2%. В течение двух месяцев — уже 5%, и так далее. Но в какую группу процентов попадет конкретный человек, сказать нельзя", — отметила биолог.Специалисты ВОЗ не могут прояснить, насколько тяжело протекает заболевание, вызываемое "стелсом". Согласно прогнозам, омикрон-штамм вскоре снова мутирует и вызовет очередную волну заражений.Как подчеркивают эксперты, новые штаммы COVID-19 будут появляться до тех пор, пока люди будут "перемещать" вирус по миру. Вакцинация была и остается самым надежным способом защиты от всех имеющихся и будущих типов заболевания.Читайте также:

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