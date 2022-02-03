https://uz.sputniknews.ru/20220203/srok-karantina-dlya-kontaktirovavshix-s-bolnymi-covid-sokratili-vdvoe-22515916.html

Срок карантина для контактировавших с больными COVID сократили вдвое

Срок карантина для контактировавших с больными COVID сократили вдвое

Зачем это сделали и какая сейчас эпидемиологическая ситуация в стране, читайте в материале.

2022-02-03T08:30+0500

2022-02-03T08:30+0500

2022-02-03T08:30+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Срок самоизоляции для контактировавших с заболевшими COVID-19 сократили до 7 дней. Ранее это было 14 дней. По данным ведомства, решение было принято, "исходя из мирового опыта и с учетом того, что штамм "омикрон" имеет более короткий инкубационный период".В Узбекистане стремительный рост числа заболевших отмечался практически весь январь. Показатель даже превысил 1,4 тысячи инфицированных за сутки — максимум с начала пандемии. Сейчас он снизился до одной тысячи заболевших.Всего с начала пандемии в Узбекистане коронавирусом заразились 225 110 человек, 210 647 — выздоровели, на лечении находятся 12 892 пациента.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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коронавирус covid-19