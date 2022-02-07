https://uz.sputniknews.ru/20220207/dtp-v-tashkente-passajirskiy-avtobus-vrezalsya-v-stolb-22581568.html

ДТП в Ташкенте: пассажирский автобус врезался в столб

ДТП в Ташкенте: пассажирский автобус врезался в столб

Кто виноват в аварии, произошедшей в столице, и в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса — в нашем материале.

2022-02-07T12:45+0500

2022-02-07T12:45+0500

2022-02-07T12:45+0500

происшествия

ташкент

автобус

авария

дтп

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Ранним утром в воскресенье в Ташкенте в Янгихаётском районе произошло ДТП. Легковой автомобиль "подрезал" пассажирский автобус, тот не справился с управлением и, вылетев на обочину, врезался в столб.Все произошло около гостиницы "Симма". В аварию попал автобус Isuzu маршрута №59.По предварительным данным, двое пассажиров, получивших телесные повреждения, были доставлены в больницу. Сотрудники АО "Тошшахартрансхизмат" проводят служебную проверку.Читайте также:

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ташкент, автобус, авария, дтп