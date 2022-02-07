https://uz.sputniknews.ru/20220207/dzyudoisty-iz-uzbekistana-privezli-tri-medali-s-mejdunarodnogo-turnira-22579644.html
Дзюдоисты из Узбекистана привезли три медали с международного турнира
Дзюдоисты из Узбекистана привезли три медали с международного турнира
Как сборная Узбекистана по дзюдо завершила турнир "Большого Шлема"
2022-02-07T10:38+0500
2022-02-07T10:38+0500
2022-02-07T10:38+0500
узбекистан
дзюдо
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сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана Шарофиддин Болтабоев, Давлат Бобонов, Музаффарбек Турабоев завершили участие в турнире "Большого Шлема" и, по итогам бескомпромиссных поединков, принесли в копилку страны три бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета Узбекистана.Шарофиддин Болтабоев, выступающий в весе до 81 кг завоевал бронзу и заработал 500 очков в свой рейтинговый зачет.Олимпийский призер Давлат Бобонов, в весе до 90 кг, сумел завладеть еще одной бронзовой наградой автоматически. Его соперник, грузинский атлет Бека Гриниашвили, позволил себе запрещенное движение и за это получил хансоке — не смог выйти на татами. Третий дзюдоист в весовой категории до 100 кг — Музаффарбек Турабоев обошел в поединке опытного Михаэля Корреля из Нидерландов.В итоге, парижский турнир "Большого Шлема" завершился для сборной Узбекистана тремя бронзовыми медалями.Национальный олимпийский комитет Узбекистана поздравил спортсменов, их близких и должностных лиц Федерации дзюдо Узбекистана с этим успехом.Читайте также:Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащихДзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании
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узбекистан, дзюдо, медали, сборная узбекистана, турнир
Дзюдоисты из Узбекистана привезли три медали с международного турнира
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Как спортсменам республики удалось завоевать медали "Большого шлема" - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Спортсмены сборной Узбекистана Шарофиддин Болтабоев, Давлат Бобонов, Музаффарбек Турабоев завершили участие в турнире "Большого Шлема" и, по итогам бескомпромиссных поединков, принесли в копилку страны три бронзовые медали. Об этом сообщает
пресс-служба национального олимпийского комитета Узбекистана.
Шарофиддин Болтабоев, выступающий в весе до 81 кг завоевал бронзу и заработал 500 очков в свой рейтинговый зачет.
Олимпийский призер Давлат Бобонов, в весе до 90 кг, сумел завладеть еще одной бронзовой наградой автоматически. Его соперник, грузинский атлет Бека Гриниашвили, позволил себе запрещенное движение и за это получил хансоке — не смог выйти на татами.
Третий дзюдоист в весовой категории до 100 кг — Музаффарбек Турабоев обошел в поединке опытного Михаэля Корреля из Нидерландов.
В итоге, парижский турнир "Большого Шлема" завершился для сборной Узбекистана тремя бронзовыми медалями.
Национальный олимпийский комитет Узбекистана поздравил спортсменов, их близких и должностных лиц Федерации дзюдо Узбекистана с этим успехом.