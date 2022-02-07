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https://uz.sputniknews.ru/20220207/shkolniki-ograbili-kompyuternyy-klub-v-namangane---podrobnosti-22590760.html
Школьники ограбили компьютерный клуб в Намангане - подробности
Школьники ограбили компьютерный клуб в Намангане - подробности
Стоимость похищенных приставок и пультов составляет около 11 млн сумов, отмечают правохранители.
2022-02-07T18:28+0500
2022-02-07T18:32+0500
происшествия
кража
наманган
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Школьники вынесли оборудование из наманганского компьютерного клуба. Об этом сообщает пресс-служба УВД Наманганской области Заявление о краже поступило в ОВД еще 28 января - владелец клуба рассказал правохранителям, что ночью неизвестные разбили стекло двери помещения и похитили две приставки, а также восемь пультов от них. Общая стоимость имущества составила 11 млн сумов.По результатам розыска следовали СО ОВД Янгинаманганского района смогла найти преступников. Как выяснилось, ограбление клуба совершили два жителя Намангана, сообщает пресс-служба ведомства. Одному из них исполнилось 18 лет, а другому - 16, он учится в 9 классе средней школы.На данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту ограбления. Согласно Уголовному кодексу республики, кража в значительном размере грозит ограничением, либо лишением свободы от трех до пяти лет.Читайте также:В УВД Самарканда прокомментировали видео с парнем, который пнул пенсионераВ Бухаре школьник обокрал дом на 4,6 млн сумов: что вынес подросток
наманган
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кража, наманган

Школьники ограбили компьютерный клуб в Намангане - подробности

18:28 07.02.2022 (обновлено: 18:32 07.02.2022)
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Стоимость похищенных приставок и пультов составляет около 11 млн сумов, отмечают правохранители.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Школьники вынесли оборудование из наманганского компьютерного клуба. Об этом сообщает пресс-служба УВД Наманганской области
Заявление о краже поступило в ОВД еще 28 января - владелец клуба рассказал правохранителям, что ночью неизвестные разбили стекло двери помещения и похитили две приставки, а также восемь пультов от них. Общая стоимость имущества составила 11 млн сумов.
По результатам розыска следовали СО ОВД Янгинаманганского района смогла найти преступников. Как выяснилось, ограбление клуба совершили два жителя Намангана, сообщает пресс-служба ведомства. Одному из них исполнилось 18 лет, а другому - 16, он учится в 9 классе средней школы.
На данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту ограбления. Согласно Уголовному кодексу республики, кража в значительном размере грозит ограничением, либо лишением свободы от трех до пяти лет.
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