https://uz.sputniknews.ru/20220207/skonchalsya-byvshiy-rektor-tashmi-22580526.html
Скончался бывший ректор ТашМИ
Скончался бывший ректор ТашМИ
Сколько лет было почетному профессору Ташкентской медицинской академии?
2022-02-07T11:10+0500
2022-02-07T11:10+0500
2022-02-07T11:43+0500
общество
доктор
академик
скончался
ректор
ташкентская медицинская академия
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Почетный профессор Ташкентской медицинской академии, академик Тургунпулат Даминов скончался на 81 году жизни. Об этом сообщили в министерстве инновационного развития Узбекистана.Тургунпулат Даминов был детским инфекционистом, в 1986 году стал доктором медицинских наук, годом позже — профессором и академиком. В те же года он возглавил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, затем в 1990 году был назначен ректором 1-го Ташкентского медицинского института.Даминов изучал формирование хронических форм гепатита у детей. Разработал и внедрил в практику эффективный метод лечения хронического вирусного гепатита В у самых маленьких пациентов. Выявил признаки респираторных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.С 1997 года избран депутатом Олий Мажлиса Узбекистана, с 1999 года стал академиком Польской академии медицинских наук, награжден орденом "Дустлик".Читайте также:Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиологаВидео: когда узбекистанские лекарства выйдут на Ближний Восток – эксперт
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доктор, академик, скончался, ректор, ташкентская медицинская академия
Скончался бывший ректор ТашМИ
11:10 07.02.2022 (обновлено: 11:43 07.02.2022) Подписаться на
Академик разработал и внедрил в практику эффективный метод лечения хронического вирусного гепатита В у самых маленьких пациентов.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Почетный профессор Ташкентской медицинской академии, академик Тургунпулат Даминов скончался на 81 году жизни. Об этом сообщили
в министерстве инновационного развития Узбекистана.
Тургунпулат Даминов был детским инфекционистом, в 1986 году стал доктором медицинских наук, годом позже — профессором и академиком. В те же года он возглавил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, затем в 1990 году был назначен ректором 1-го Ташкентского медицинского института.
Даминов изучал формирование хронических форм гепатита у детей. Разработал и внедрил в практику эффективный метод лечения хронического вирусного гепатита В у самых маленьких пациентов. Выявил признаки респираторных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.
С 1997 года избран депутатом Олий Мажлиса Узбекистана, с 1999 года стал академиком Польской академии медицинских наук, награжден орденом "Дустлик".