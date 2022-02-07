https://uz.sputniknews.ru/20220207/skonchalsya-byvshiy-rektor-tashmi-22580526.html

Скончался бывший ректор ТашМИ

Скончался бывший ректор ТашМИ

Сколько лет было почетному профессору Ташкентской медицинской академии?

2022-02-07T11:10+0500

2022-02-07T11:10+0500

2022-02-07T11:43+0500

общество

доктор

академик

скончался

ректор

ташкентская медицинская академия

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Почетный профессор Ташкентской медицинской академии, академик Тургунпулат Даминов скончался на 81 году жизни. Об этом сообщили в министерстве инновационного развития Узбекистана.Тургунпулат Даминов был детским инфекционистом, в 1986 году стал доктором медицинских наук, годом позже — профессором и академиком. В те же года он возглавил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, затем в 1990 году был назначен ректором 1-го Ташкентского медицинского института.Даминов изучал формирование хронических форм гепатита у детей. Разработал и внедрил в практику эффективный метод лечения хронического вирусного гепатита В у самых маленьких пациентов. Выявил признаки респираторных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.С 1997 года избран депутатом Олий Мажлиса Узбекистана, с 1999 года стал академиком Польской академии медицинских наук, награжден орденом "Дустлик".Читайте также:Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиологаВидео: когда узбекистанские лекарства выйдут на Ближний Восток – эксперт

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доктор, академик, скончался, ректор, ташкентская медицинская академия