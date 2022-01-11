https://uz.sputniknews.ru/20220111/kak-koronavirus-vliyaet-na-serdtse--mnenie-kardiologa-22148780.html

Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога

Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога

Коронавирусная инфекция может привести к серьезным осложнениям на сердце, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.

2022-01-11T23:00+0500

2022-01-11T23:00+0500

2022-01-11T23:00+0500

это интересно

врач

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0b/22148749_0:98:1881:1156_1920x0_80_0_0_4980a9ae778f6c5cfa83f6c5f8ed603d.jpg

Коронавирусная инфекция может привести к серьезным осложнениям на сердце, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев. По словам специалиста, одним из основных проявлений постковидного синдрома является развитие сердечной недостаточности из-за перенесенного миокарда."<...> пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта. К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов – всего лишь пять лет", – сказал Шугушев. Почему переболевшим COVID-19 опасно идти в спортзал >>Как сообщает медик, сердечную недостаточность по прогнозу связывают примерно с раком легкого. Люди с такими диагнозами живут одинаковое число лет с момента выявления симптомов до летального исхода, уточнил эксперт.К тому же врач отметил, что назвать маркеры, точно указывающие, что у конкретного человека будут проблемы с сердцем после COVID-19, еще невозможно."Пока что мы не можем сказать, почему поражается сердечная мышца после COVID-19. Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", – пояснил Заурбек Шугушев.По мнению кардиолога, самым действенным способом избежать поражение сердечной мышцы коронавирусом является прививка. В отличие от неподготовленного организма, вакцинированный легче переносит инфекцию, заключил медик.Читайте также:Какая диета защищает от коронавируса — ученые >>Чем поднять иммунитет после COVID-19 и простуды >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, коронавирус covid-19