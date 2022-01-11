https://uz.sputniknews.ru/20220111/kak-koronavirus-vliyaet-na-serdtse--mnenie-kardiologa-22148780.html
Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога
Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога
Коронавирусная инфекция может привести к серьезным осложнениям на сердце, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.
2022-01-11T23:00+0500
2022-01-11T23:00+0500
2022-01-11T23:00+0500
это интересно
врач
коронавирус covid-19
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Коронавирусная инфекция может привести к серьезным осложнениям на сердце, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев. По словам специалиста, одним из основных проявлений постковидного синдрома является развитие сердечной недостаточности из-за перенесенного миокарда."<...> пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта. К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов – всего лишь пять лет", – сказал Шугушев. Почему переболевшим COVID-19 опасно идти в спортзал >>Как сообщает медик, сердечную недостаточность по прогнозу связывают примерно с раком легкого. Люди с такими диагнозами живут одинаковое число лет с момента выявления симптомов до летального исхода, уточнил эксперт.К тому же врач отметил, что назвать маркеры, точно указывающие, что у конкретного человека будут проблемы с сердцем после COVID-19, еще невозможно."Пока что мы не можем сказать, почему поражается сердечная мышца после COVID-19. Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", – пояснил Заурбек Шугушев.По мнению кардиолога, самым действенным способом избежать поражение сердечной мышцы коронавирусом является прививка. В отличие от неподготовленного организма, вакцинированный легче переносит инфекцию, заключил медик.Читайте также:Какая диета защищает от коронавируса — ученые >>Чем поднять иммунитет после COVID-19 и простуды >>
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врач, коронавирус covid-19
Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога
По словам специалиста, одним из основных проявлений постковидного синдрома является развитие сердечной недостаточности из-за перенесенного миокарда.
Коронавирусная инфекция может привести к серьезным осложнениям на сердце, заявил в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.
По словам специалиста, одним из основных проявлений постковидного синдрома является развитие сердечной недостаточности из-за перенесенного миокарда.
"<...> пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта. К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов – всего лишь пять лет", – сказал Шугушев.
Как сообщает медик, сердечную недостаточность по прогнозу связывают примерно с раком легкого. Люди с такими диагнозами живут одинаковое число лет с момента выявления симптомов до летального исхода, уточнил эксперт.
К тому же врач отметил, что назвать маркеры, точно указывающие, что у конкретного человека будут проблемы с сердцем после COVID-19, еще невозможно.
"Пока что мы не можем сказать, почему поражается сердечная мышца после COVID-19. Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", – пояснил Заурбек Шугушев.
По мнению кардиолога, самым действенным способом избежать поражение сердечной мышцы коронавирусом является прививка. В отличие от неподготовленного организма, вакцинированный легче переносит инфекцию, заключил медик.