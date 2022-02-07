https://uz.sputniknews.ru/20220207/vo-izbejanie-blekauta-na-zavode-gtl-poyavilas-avtonomnaya-elektroenergiya-22578844.html

Во избежание блэкаута: на заводе GTL появилась автономная электроэнергия

Во избежание блэкаута: на заводе GTL появилась автономная электроэнергия

С вводом установки по производству электроэнергии предприятие в ближайшие дни начнет не только генерировать электроэнергию для собственной работы, но и для национальной электросети.

2022-02-07T08:30+0500

2022-02-07T08:30+0500

2022-02-07T08:30+0500

экономика

uzbekistan gtl

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. На заводе Uzbekistan GTL ввели в эксплуатацию установку по производству автономной электроэнергии. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.Благодаря этой установке в ближайшие дни завод-гигант начнет генерировать электроэнергию, необходимую для работы всего предприятия. Кроме этого, GTL будет подавать дополнительные объемы электроэнергии в национальную электросеть Узбекистана — до 45 МВт при общей выработке до 90 МВт.Цель завода GTL Узбекистан — производить жидкое синтетическое топливо. Как сообщали ранее в Минэнерго, на предприятии установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. За их счет GTL может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год.Торжественное открытие завода состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев. По его словам, возведение столь масштабного проекта является наглядным показателем проводимой политики по выводу промышленности страны на новый уровень.На заводе планируется выпускать 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысяч тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты и 53 тысяч тонн сжиженного газа. Помимо топлива, завод будет ежегодно производить 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также:Как "конец света" в Центральной Азии повлиял на энергосистему России >>Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии? >>

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uzbekistan gtl, электроэнергия