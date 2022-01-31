https://uz.sputniknews.ru/20220131/kak-konets-sveta-v-tsentralnoy-azii-povliyal-na-energosistemu-rossii-22460656.html

Как "конец света" в Центральной Азии повлиял на энергосистему России

Как "конец света" в Центральной Азии повлиял на энергосистему России

В прошлый вторник сразу в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло массовое отключение электроэнергии. Эксперты назвали это "концом света".

2022-01-31T11:05+0500

2022-01-31T11:05+0500

2022-01-31T11:05+0500

общество

центральная азия

свет

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Массовые отключения электричества в странах Центральной Азии, происходившие 25 января, не затронули российских потребителей.Об этом рассказал замминистра энергетики России Евгений Грабчак."При аварии корректно отработали средства противоаварийной автоматики и управления объектов электроэнергетики РФ, поэтому данный случай не затронул наших потребителей и все остались с надежным и качественным электроснабжением", —сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".Грабчак уточнил, что энергосистемы России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана работают в параллельном режиме, поэтому любое значимое технологическое нарушение в энергосистемах этих государств могло повлиять на потребителей другого государства.Центральной Азии предстоит выбрать между "тьмой" и Россией >>Грабчак отметил также необходимость более тесного взаимодействия участников параллельной работы: планирование режимов работы электростанций, объектов электроэнергетики, а также планы по развитию систем управления энергосистемами и отдельных элементов, составляющих эти энергосистемы."Данный инцидент показал, что нужно немедленно приступать к усилению этой работы. Мы входим в координационный электроэнергетический совет стран Центральной Азии, в ближайшее время планируем повысить свой статус с наблюдателя до полноправного члена и после этого провести работу по внедрению единых стандартов управления надежностью работы энергосистемы, единых подходов к планированию режимов и планированию развития и взаимодействия участников параллельной работы", —рассказал замглавы Минэнерго.Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло утром 25 января сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане произошел блэкаут >>По данным Минэнерго Узбекистана, к 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике.В ведомстве призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева.Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC, в свою очередь, в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.Читайте также:

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