https://uz.sputniknews.ru/20220207/zamxokima-mirishkorskogo-rayona-zaderjan-za-vzyatku-22584179.html
Замхокима Миришкорского района задержан за взятку
Замхокима Миришкорского района задержан за взятку
Чиновник пообещал жителю земельный участок, требуя за свои услуги $80 тыс.
2022-02-07T13:21+0500
2022-02-07T13:21+0500
2022-02-07T13:21+0500
общество
взятка
чиновник
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Заместитель хокима Миришкорского района задержан за получение взятки. Об этом на совещании в хокимияте заявил хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов, сообщает пресс-служба областного хокимията в своем Telegram-канале.Против чиновника возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (взяточничество) Уголовного кодекса, сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсудтинов.Напомним, с 1 февраля качество борьбы с коррупцией в Узбекистане начнали оценивать по системе рейтинга. Сначала нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.Читайте также: В Ферганской области прокурор попался на взятке
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MIA „Rosiya Segodnya“
взятка, чиновник
Замхокима Миришкорского района задержан за взятку
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Чиновник пообещал жителю земельный участок, требуя за свои услуги $80 тыс.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik.
Заместитель хокима Миришкорского района задержан за получение взятки. Об этом на совещании в хокимияте заявил хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов, сообщает пресс-служба областного хокимията в своем Telegram-канале
.
"Умид Яхшиев, заместитель хокима Миришкорского района по вопросам поддержки махалли и семьи, несмотря на то, что земельные вопросы больше не находятся в ведении хокимията, злоупотребил доверием гражданина и был задержан при получении $50 тысяч из требуемых $80 тысяч", - заявил глава области.
Против чиновника возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (взяточничество) Уголовного кодекса, сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсудтинов.
Напомним, с 1 февраля качество борьбы с коррупцией в Узбекистане начнали оценивать
по системе рейтинга. Сначала нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.