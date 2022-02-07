https://uz.sputniknews.ru/20220207/zamxokima-mirishkorskogo-rayona-zaderjan-za-vzyatku-22584179.html

Замхокима Миришкорского района задержан за взятку

Замхокима Миришкорского района задержан за взятку

Чиновник пообещал жителю земельный участок, требуя за свои услуги $80 тыс.

2022-02-07T13:21+0500

2022-02-07T13:21+0500

2022-02-07T13:21+0500

общество

взятка

чиновник

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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Заместитель хокима Миришкорского района задержан за получение взятки. Об этом на совещании в хокимияте заявил хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов, сообщает пресс-служба областного хокимията в своем Telegram-канале.Против чиновника возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (взяточничество) Уголовного кодекса, сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсудтинов.Напомним, с 1 февраля качество борьбы с коррупцией в Узбекистане начнали оценивать по системе рейтинга. Сначала нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.Читайте также: В Ферганской области прокурор попался на взятке

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

взятка, чиновник