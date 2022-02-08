https://uz.sputniknews.ru/20220208/ekspert-obyasnil-pochemu-sravnivat-sssr-i-soyuznoe-gosudarstvo--oshibka-22607797.html

Эксперт объяснил, почему сравнивать СССР и Союзное государство — ошибка

Эксперт объяснил, почему сравнивать СССР и Союзное государство — ошибка

Разница между СССР и союзным государством — колоссальна, а все сравнение одного с другим — просто смешны, поясняет Станислав Притчин.

2022-02-08T16:50+0500

2022-02-08T16:50+0500

2022-02-08T16:50+0500

политика

эксперт

ссср

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Все сравнения Союзного государства с СССР — просто смешны, заявил Sputnik эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.По его словам, разница между этими двумя понятиями с точки зрения философии и идеологии — колоссальна.Ранее в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан через 15 лет могут войти в союзное государство с Россией и Беларусью.Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров раскритиковал высказывание главы Беларуси, предупредив, что "попытки воссоздать Советский Союз могут обернуться крахом для тех государств, которые к этому стремятся".Он поясняет, СССР придерживался коммунистической идеологии марксизма-ленинизма, которая предопределяла философию деятельности государства, его экономическое развитие. Республики, входящие в его состав, были частями единой структуры и не имели суверенитета как такового.Другое дело союзное государство или различные интеграционные объединения, как, например, ЕАЭС. В них никто не покушается на страновую независимость. При этом появляется множество возможностей для экономического развития.Он уверен, союзы и интеграционные объединения, в рамках которых сохраняется автономия каждого из государств и не затрагиваются вопросы внутренней политики, — это требование времени. В этом плане отталкиваться следует от того, что основные внешнеторговые партнеры Узбекистана — это члены Евразийского экономического союза.О том, что союзное государство и Советский союз – это принципиально разные по структуре объединения, ранее в интервью Sputnik Узбекистан объяснил директор Центра исследовательских инициатив Ma`no, политолог Бахтиёр Эргашев.По его словам, говорить о вступлении Узбекистана в союзное государство с Россией и Беларусью — преждевременно. Приоритетным для республики в данное время является решение вопроса по интеграции с ЕАЭС. Этот путь, уверен он, будет для страны “долгим, осторожным и эволюционным”.

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эксперт, ссср