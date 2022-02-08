https://uz.sputniknews.ru/20220208/kakoy-produkt-pomojet-sjech-jir-na-jivote-22593757.html

Какой продукт поможет сжечь жир на животе

Какой продукт поможет сжечь жир на животе

По словам ученых, эта сладкая ягода не только богата витаминами, но и помогает избавиться от "животика" - и не отрастить его снова!

2022-02-08T07:30+0500

2022-02-08T07:30+0500

2022-02-08T07:30+0500

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продукты

клубника

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Висцеральный жир – отложения в районе живота – опасен для здоровья: он нарушает действие гормонов, снижает чувствительность клеток к инсулину и ведет к образованию тромбов.Избавиться от висцерального жира поможет растворимая клетчатка, считают исследователи медицинского центра Wake Forest Baptist. Результаты их исследования публикует Daily Express.Удивительно, но растворимой клетчаткой богата клубника. Таким образом, ягода хоть и сладкая, но не приводит к набору лишнего веса, а, наоборот, помогает его снизить.В клубнике также много антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.Читайте также: Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продукты, клубника