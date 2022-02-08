https://uz.sputniknews.ru/20220208/uzbekistanskim-medikam-i-patsientam-rasskazali-o-rake-koji-22612422.html
Узбекистанским медикам и пациентам рассказали о раке кожи
Узбекистанским медикам и пациентам рассказали о раке кожи
Специалист из Сколково провел в Узбекистане семинар по меланоме для врачей и студентов-медиков.
2022-02-08T19:19+0500
2022-02-08T19:19+0500
2022-02-08T19:19+0500
общество
медики
рак
сколково
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Новый проект ONCO School by Djamila Polatova провел в Узбекистане семинар на тему "Все о меланоме" - первый из серии тематических семинаров для повышения квалификации студентов и специалистов, сообщает пресс-служба проекта.На мероприятии выступил Игорь Утяшев, кандидат медицинских наук, лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам, директор отдела клинических исследований московской клиники Hadassah Medical Moscow, расположенной в медицинском кластере Сколково. Московский онколог регулярно принимает участие в мероприятиях школы.Цикл семинаров включает в себя два семинара – для специалистов и пациентов. Участники обсудили факторы риска и профилактики рака кожи, о способах выявления меланомы на ранних стадиях, роли, роли наследственности, а также современных возможностях лечения. Пациентам рассказали, насколько важно пользоваться солнцезащитными кремами и что нужно делать для профилактики онкологии.После семинара все желающие смогли показать специалистам подозрительные родинки и получить консультацию.ONCO School by Djamila Polatova – некоммерческое образовательное учреждение, получающее финансирование от частных спонсоров при поддержке Ташкентского государственного института стоматологии. В рамках проекта проводятся Школа онкологии для студентов и молодых специалистов, Школа здоровья и Школа пациентов.Медики Узбекистана и России сотрудничают по целому ряду направлений. Так, в Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии, при создании которого власти власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева. Узбекистанские онкологи участвуют в исследованиях в области детского рака, проводимых в российском центре. Налажено сотрудничество и в других сферах здравоохранения.Читайте также: В Ташкенте открыли центр детской онкологии на основе опыта России.
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медики, рак, сколково, узбекистан
Узбекистанским медикам и пациентам рассказали о раке кожи
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Специалист из Сколково провел в Узбекистане семинар по меланоме для врачей и студентов-медиков.
ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Новый проект ONCO School by Djamila Polatova провел в Узбекистане семинар на тему "Все о меланоме" - первый из серии тематических семинаров для повышения квалификации студентов и специалистов, сообщает пресс-служба проекта.
На мероприятии выступил Игорь Утяшев, кандидат медицинских наук, лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам, директор отдела клинических исследований московской клиники Hadassah Medical Moscow, расположенной в медицинском кластере Сколково. Московский онколог регулярно принимает участие в мероприятиях школы.
Цикл семинаров включает в себя два семинара – для специалистов и пациентов. Участники обсудили факторы риска и профилактики рака кожи, о способах выявления меланомы на ранних стадиях, роли, роли наследственности, а также современных возможностях лечения. Пациентам рассказали, насколько важно пользоваться солнцезащитными кремами и что нужно делать для профилактики онкологии.
После семинара все желающие смогли показать специалистам подозрительные родинки и получить консультацию.
ONCO School by Djamila Polatova – некоммерческое образовательное учреждение, получающее финансирование от частных спонсоров при поддержке Ташкентского государственного института стоматологии. В рамках проекта проводятся Школа онкологии для студентов и молодых специалистов, Школа здоровья и Школа пациентов.
Медики Узбекистана и России сотрудничают по целому ряду направлений. Так, в Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии, при создании которого власти власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева. Узбекистанские онкологи участвуют в исследованиях в области детского рака, проводимых в российском центре. Налажено сотрудничество и в других сферах здравоохранения.