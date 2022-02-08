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В Ташкенте появится Олимпийский городок — подробности
В Ташкенте появится Олимпийский городок — подробности
В состав городка войдут стадион и различные спортивные комплексы — все они станут базой для Института олимпийского резерва.
2022-02-08T08:00+0500
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общество
ташкент
стадион
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента будет построен Олимпийский городок площадью 160 га. Об этом стало известно 7 февраля в ходе презентации проектов в области строительства Узбекистана, с которой ознакомился лично президент Шавкат Мирзиёев.Как сообщает пресс-служба главы государства, власти уделяют большое внимание развитию спорта. Поэтому в республике появится Институт олимпийского резерва, а тренировочной базой для него станет инфраструктура городка: стадион, спортивные комплексы, здания жилого типа и гостиницы.Также в состав Олимпийского городка войдет гребной комплекс на реке Чирчик.Все эти объекты универсальны, а значит, их можно будет также использовать для проведения масштабных спортивных соревнований, подчеркнули в администрации главы государства.Олимпийский городок — не единственный строительный объект, который планируют построить в Ташкенте в ближайшем будущем. Власти города подготовили проект концепции расширения города с учетом всей необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения.Читайте также:
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ташкент, стадион

В Ташкенте появится Олимпийский городок — подробности

08:00 08.02.2022 (обновлено: 08:15 08.02.2022)
© ИА "Жахон"/ Анвар ИльясовОлимпийские кольца на спортивном празднике в Ташкенте
Олимпийские кольца на спортивном празднике в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2022
© ИА "Жахон"/ Анвар Ильясов
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В состав городка войдут стадион и различные спортивные комплексы — все они станут базой для Института олимпийского резерва.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента будет построен Олимпийский городок площадью 160 га. Об этом стало известно 7 февраля в ходе презентации проектов в области строительства Узбекистана, с которой ознакомился лично президент Шавкат Мирзиёев.
Как сообщает пресс-служба главы государства, власти уделяют большое внимание развитию спорта. Поэтому в республике появится Институт олимпийского резерва, а тренировочной базой для него станет инфраструктура городка: стадион, спортивные комплексы, здания жилого типа и гостиницы.
Также в состав Олимпийского городка войдет гребной комплекс на реке Чирчик.
Все эти объекты универсальны, а значит, их можно будет также использовать для проведения масштабных спортивных соревнований, подчеркнули в администрации главы государства.
Олимпийский городок — не единственный строительный объект, который планируют построить в Ташкенте в ближайшем будущем. Власти города подготовили проект концепции расширения города с учетом всей необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения.

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