https://uz.sputniknews.ru/20220208/v-tashkente-poyavitsya-olimpiyskiy-gorodok--podrobnosti-22597616.html

В Ташкенте появится Олимпийский городок — подробности

В Ташкенте появится Олимпийский городок — подробности

В состав городка войдут стадион и различные спортивные комплексы — все они станут базой для Института олимпийского резерва.

2022-02-08T08:00+0500

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общество

ташкент

стадион

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента будет построен Олимпийский городок площадью 160 га. Об этом стало известно 7 февраля в ходе презентации проектов в области строительства Узбекистана, с которой ознакомился лично президент Шавкат Мирзиёев.Как сообщает пресс-служба главы государства, власти уделяют большое внимание развитию спорта. Поэтому в республике появится Институт олимпийского резерва, а тренировочной базой для него станет инфраструктура городка: стадион, спортивные комплексы, здания жилого типа и гостиницы.Также в состав Олимпийского городка войдет гребной комплекс на реке Чирчик.Все эти объекты универсальны, а значит, их можно будет также использовать для проведения масштабных спортивных соревнований, подчеркнули в администрации главы государства.Олимпийский городок — не единственный строительный объект, который планируют построить в Ташкенте в ближайшем будущем. Власти города подготовили проект концепции расширения города с учетом всей необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения.Читайте также:

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ташкент, стадион