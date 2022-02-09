https://uz.sputniknews.ru/20220209/jivotnovodov-nauchat-ratsionalnomu-ispolzovaniyu-zemli---kak-eto-sdelayut-22626511.html

Животноводов научат рациональному использованию земли - как это сделают

Животноводов научат рациональному использованию земли - как это сделают

За какие заслуги лучших животноводов отметят нагрудными знаками "Ветеринария фидойиси" и "Чорвачилик фидокори"?

2022-02-09T13:10+0500

2022-02-09T13:10+0500

2022-02-09T13:01+0500

экономика

животноводство

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Утверждена программа развития сферы животноводства на 2022—2026 годы. Документ предусматривает наращивание производства животноводческой продукции и обеспечение, таким образом, продовольственной безопасности.Для этого будут внедрены современные методы производства и создана непрерывная цепочка добавленной стоимости.Планируется усилить контроль в сфере животноводства, а также увеличить объемы производства экспортоориентированной продукции.Отдельное внимание уделят эффективному использованию земельных и водных ресурсов и улучшению качества инфраструктурных услуг.Президент поручил установить нормы продукции, производимой на одном гектаре орошаемой и богарной земли. Таким образом хотят обеспечить рациональное использование выделенных площадей.Чтобы модернизировать сферу нужно увеличить частные инвестиции и приток иностранного капитала. Эту задачу возьмет на себя министерство инвестиций и внешней торговли.Важно уделить внимание обучению фермеров и животноводов: для этого будут расширены научно-исследовательские, образовательные и консультационные услуги в этой сфере.По предложению Госкомитета ветеринарии и развития животноводства учреждаются нагрудные знаки "Ветеринария фидойиси" и "Чорвачилик фидокори".За реализацией документа установят парламентский и общественный контроль.Государство поддерживает отрасль льготами и субсидиями. С 2021 по 2024 годы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела налоговая ставка применяется в размере 50%.С 1 июля 2021 года субсидии из республиканского бюджета выделяются животноводческим хозяйствам - плательщикам налога на добавленную стоимость в размере 2000 сумов за каждый килограмм живого веса и 200 сумов за каждый литр молока крупного и мелкого рогатого скота, выращенного в указанных хозяйствах и реализуемого в качестве мяса.Читайте также:В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики >>Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>

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животноводство