https://uz.sputniknews.ru/20220209/kuda-sxodit-v-tashkente-v-fevrale--glavnye-kulturnye-sobytiya--22618703.html

Куда сходить в Ташкенте в феврале — главные культурные события

Куда сходить в Ташкенте в феврале — главные культурные события

Четыре театра представили свои афиши на февраль. Подробности — в материале.

2022-02-09T13:20+0500

2022-02-09T13:20+0500

2022-02-09T13:33+0500

культура

культура

театр им. алишера навои

государственный академический русский драматический театр узбекистана

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1446/50/14465082_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c30d3e624aeaf0aaa882896b8baca4bc.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Февраль оказался богат на театральные постановки в Ташкенте. Sputnik Узбекистан делится подборкой спектаклей и представлений, которые можно посмотреть в этом месяце. Государственный академический русский драматический театр Узбекистана Театр "Ильхом"Узбекский национальный академический драматический театрАкадемический Большой Театр имени Алишера НавоиЧитайте также:На сцене театра Навои снова представят русскую классику: репертуарКак в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, театр им. алишера навои, государственный академический русский драматический театр узбекистана, театр