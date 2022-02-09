Куда сходить в Ташкенте в феврале — главные культурные события
13:20 09.02.2022 (обновлено: 13:33 09.02.2022)
© Фонд развития культуры и искусства при Микульте УзбекистанаГосударственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои
© Фонд развития культуры и искусства при Микульте Узбекистана
Sputnik Узбекистан делится подборкой культурных мероприятий столицы на месяц.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Февраль оказался богат на театральные постановки в Ташкенте. Sputnik Узбекистан делится подборкой спектаклей и представлений, которые можно посмотреть в этом месяце.
Государственный академический русский драматический театр Узбекистана
10 февраля - Дорогие мои старики
11 февраля - Миленький ты мой;
12 февраля - Спектакль будет объявлен особо;
17 февраля - Не буди Лихо, пока оно тихо!;
18 февраля - Банкрот, или Свои люди – сочтемся;
19 февраля - Эзоп;
20 февраля - Крошка;
24 февраля - Баба Шанель;
25 февраля - Черная бурка;
26 февраля - Времени вагон;
27 февраля - Тетки.
Театр "Ильхом"
4 февраля - ПРЕМЬЕРА “Танец Дели” - Иван Вырыпаев;
6 февраля -“Академия смеха” (“Перо на песке”) - Коки Митани;
8 февраля -ПРЕМЬЕРА “I love you, but” - Мириам ;
9 февраля -“Жестяной барабан” - Гюнтер Грасс;
10 февраля -“Счастливые нищие” - Карло Гоцци;
11 февраля -ПРЕМЬЕРА “СЫН” - Флориан Зеллер;
12 февраля -“Семь лун” - Алишер Навои (с титрами на английском языке);
13 февраля -“Кабаре X studio”;
15 февраля -“Квартал Тортилья-Флэт” - Джон Стейнбек;
18 февраля -“Золотой дракон” - Роланд Шиммельпфенниг;
19 февраля -ПРЕМЬЕРА “Играем Стриндберга” - Фридрих Дюрренматт;
20 февраля -“Дождь за стеной” - Юрий Клавдиев (с титрами на английском языке);
22 февраля -“Свободный роман” - Александр Пушкин;
23 февраля -“Завтра” - Никита Макаренко;
24 февраля -“СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” - Михаил Булгаков;
25 февраля -“Квартет” - Мария Тихомолова;
26 февраля -Премьера “Людка” - Женечка Палехова;
27 февраля -“Белый белый чёрный аист” - Абдулла Кадыри (с титрами на английском языке).
Узбекский национальный академический драматический театр
3 февраля - С верностью
4 февраля -Боль других;
5 февраля - Узбекские раки;
9 февраля -Алишер Навои;
13 февраля -Тревожная невеста;
14 февраля -Праздничный день;
15 февраля - В последние дни;
16 февраля -Люди войны;
18 февраля - Он пришел и ушел;
19 февраля -Мои дни без тебя;
20 февраля -Сердце;
23 февраля -Боль других;
24 февраля -Иди и иди.
Академический Большой Театр имени Алишера Навои
3 февраля - Вечер балета
5 февраля - Щелкунчик;
6 февраля - Царская невеста;
12 февраля - Фауст;
13 февраля - Жар птица, Шахерезада;
17 февраля - Садокат;
18 февраля - Жизель;
19 февраля - Тоска;
20 февраля - Лебединое озеро;
24 февраля - Лючия ди Ламмермур;
25 февраля - Ромео и Джульетта;
26 февраля - Сельская честь;
28 февраля - Поэма двух сердец.
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