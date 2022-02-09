https://uz.sputniknews.ru/20220209/minzdrav-okolo-96-gospitalizirovannyx-v-zangiate---neprivitye-22623165.html

Минздрав: около 96% госпитализированных в Зангиате - непривитые

Минздрав: около 96% госпитализированных в Зангиате - непривитые

У невакцинированных пациентов заболевание протекает в тяжелой форме и в некоторых случаях – с летальным исходом.

2022-02-09T11:18+0500

2022-02-09T11:18+0500

2022-02-09T11:18+0500

общество

минздрав узбекистана

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. За прошедший месяц в инфекционные больницы в Зангиате госпитализировано более 8,6 тыс пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Лишь 358 человек из 8 601 пациента, поступившего в инфекционное отделение, были ранее вакцинированы от COVID-19. Это около 4,1%, отметили в министерстве.Большая часть госпитализированных – 6 856 человек – пожилые люди. Среди пациентов были также 811 беременных женщин и 934 ребенка.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".Читайте также: Волна идет на спад - статистика заражения снижается

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минздрав узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане