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Минздрав: около 96% госпитализированных в Зангиате - непривитые
Минздрав: около 96% госпитализированных в Зангиате - непривитые
У невакцинированных пациентов заболевание протекает в тяжелой форме и в некоторых случаях – с летальным исходом.
2022-02-09T11:18+0500
2022-02-09T11:18+0500
общество
минздрав узбекистана
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. За прошедший месяц в инфекционные больницы в Зангиате госпитализировано более 8,6 тыс пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Лишь 358 человек из 8 601 пациента, поступившего в инфекционное отделение, были ранее вакцинированы от COVID-19. Это около 4,1%, отметили в министерстве.Большая часть госпитализированных – 6 856 человек – пожилые люди. Среди пациентов были также 811 беременных женщин и 934 ребенка.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".Читайте также: Волна идет на спад - статистика заражения снижается
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минздрав узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Минздрав: около 96% госпитализированных в Зангиате - непривитые

11:18 09.02.2022
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи
Врач бригады скорой медицинской помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Антон Денисов
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У невакцинированных пациентов заболевание протекает в тяжелой форме и в некоторых случаях – с летальным исходом.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. За прошедший месяц в инфекционные больницы в Зангиате госпитализировано более 8,6 тыс пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Лишь 358 человек из 8 601 пациента, поступившего в инфекционное отделение, были ранее вакцинированы от COVID-19. Это около 4,1%, отметили в министерстве.
"Напротив, у невакцинированных пациентов болезнь протекала в тяжелой и крайне тяжелой формах, и в некоторых случаях окончилась летальным исходом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Большая часть госпитализированных – 6 856 человек – пожилые люди. Среди пациентов были также 811 беременных женщин и 934 ребенка.
Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".
Читайте также: Волна идет на спад - статистика заражения снижается
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