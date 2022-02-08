https://uz.sputniknews.ru/20220208/volna-idet-na-spad-statistika-zarajeniya-snijaetsya-22602887.html

Волна идет на спад: статистика заражения снижается

Волна идет на спад: статистика заражения снижается

Заболеваемость коронавирусом в Узбекистане продолжает падать

2022-02-08T12:37+0500

2022-02-08T12:37+0500

2022-02-08T12:37+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Узбекистане продолжает снижаться. Согласно статистике, опубликованной в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики, 7 февраля в стране зарегистрировано 773 случая заражения.Таким образом, количество заразившихся коронавирусной инфекцией составило 230 401 человек.Лидером по количеству заболевших остается столица – здесь заразилось 445 жителей, в Ташкентской области – 105 человек.Между тем, статистика выздоровления растет: за сутки зарегистрировано 474 выздоровлений, общее число излечившихся достигло 213 123 человека. Умерло 2 пациента.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также: Чем опасен новый штамм коронавируса "стеллс-омикрон"

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коронавирус covid-19, статистика