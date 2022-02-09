https://uz.sputniknews.ru/20220209/skolko-gidroproektov-zapustit-uzbekistan-v-etom-godu--otvet-minenergo-22630389.html

Сколько гидропроектов запустит Узбекистан в этом году — ответ Минэнерго

Сколько гидропроектов запустит Узбекистан в этом году — ответ Минэнерго

В этом году в стране появятся сразу несколько ГЭС. Где они расположатся и сколько энергии будут производить — в нашем материале.

2022-02-09T15:25+0500

2022-02-09T15:25+0500

2022-02-09T15:25+0500

экономика

гэс

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гидроэнергетика

гидроэлектростанция

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируют построить три новые и модернизировать четыре действующие гидроэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.Сразу три новых ГЭС появятся на территории Самаркандской области. А действующие в Сурхандарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях будут модернизированы.С учетом дополнительных 173 МВт, общая мощность гидроэлектростанций республики увеличится до 2 тысяч 225 МВт, подчеркнули в пресс-службе.Напомним, Узбекистан и Россия также реализуют ряд совместных проектов в сфере энергетики на общую сумму более 20 млрд долларов.Если говорить о ключевых российских партнерах в сфере узбекистанской энергетики, то речь прежде всего идет о компании "Лукойл", с 2004 года инвестировавшей около 8 млрд долларов в развитие газового сектора в Узбекистане.В том же 2004-м республика начала сотрудничать с компанией "Газпром". Только в рамках одного проекта (проведение геологоразведки в Устюртском регионе Узбекистана) компания инвестировала 383 млн долларов с 2006-го года по 2013-й.В списке важных партнеров также "Татнефть", открывшая автозаправочный комплекс в Ташкенте, и предприятие "Силовые машины", осуществляющее модернизацию энергоблоков Сырдарьинской ТЭС.Читайте также:Миллиарды вложений и рабочие места: как Узбекистан и Россия сотрудничают в энергетикеВ Таджикистане обсудят проблемы узбекистанской гидроэнергетики

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