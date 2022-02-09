https://uz.sputniknews.ru/20220209/v-uzbekistane-likvidiruyut-nekotorye-gosstruktury-22636707.html

В Узбекистане ликвидируют некоторые госструктуры

В Узбекистане ликвидируют некоторые госструктуры

Судьба некоторых госучреждений решится к весне: часть из них упразднят, другую часть — продадут бизнесу. Подробности — в материале.

2022-02-09T19:00+0500

2022-02-09T19:00+0500

2022-02-09T19:00+0500

экономика

узбекистан

работа

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиеев подписал постановление, в соответствии с которым в Узбекистане сократят число госучреждений, текст документа опубликован в национальной базе законодательных актов Узбекистана.Поручено упразднить или продать частному сектору те государственные учреждения, которые работают в сферах с развитой конкуренцией. То есть, там, где находятся больше пяти частных предпринимателей на одном товарном рынке.Тендерная комиссия до середины марта утвердит список госучреждений, которые ликвидируют из-за неосуществления деятельности.До 1 сентября 2022 года комиссия примет решение о продаже или упразднении госструктур, работающих в отраслях с развитой конкуренцией, отмечается в постановлении.В документе также утверждены меры по повышению прозрачности работы государственных учреждений: органы государственной власти на местах обязаны будут на своих официальных сайтах обновлять информацию о наименованиях, видах деятельности, функциях и полномочиях, а также руководителях госучреждений.А на портале открытых данных местные руководители должны будут публиковать сведения об объектах недвижимости, объектах незавершенного строительства и автотранспортных средствах, о составе запланированных и произведенных расходов учреждений.Эти нововведения вступят в силу с 1 апреля 2022 года.Читайте также:Сколько денег потерял Узбекистан от преступлений госслужащих — статистика"Почему деньги идут в чей-то карман?": Мирзиёев о продаже земель в стране

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узбекистан, работа