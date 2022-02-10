https://uz.sputniknews.ru/20220210/artistam-mogut-zapretit-primeryat-obraz-vrachey-dlya-reklamy-lekarstv-22655706.html

Артистам могут запретить примерять образ врачей для рекламы лекарств

Артистам могут запретить примерять образ врачей для рекламы лекарств

Какие поправки предлагается внести в закон республики о рекламе и как изменения могут коснуться популярных артистов и общественных деятелей — читайте в материале.

2022-02-10T17:20+0500

2022-02-10T17:20+0500

2022-02-10T17:21+0500

общество

узбекистан

лекарства

звезды

реклама

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В комитете по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Сената Олий Мажлиса обсудили поправки в закон "О рекламе". Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.В новой редакции документа уточнены некоторые понятия, которые раньше воспринимались неоднозначно. В законопроекте появились термины: "неэтичная реклама", "объект рекламы", "ненадлежащая реклама", "скрытая реклама", "спонсорство".Сенаторы предлагают запретить вставлять рекламу в телепередачи, которые длятся менее десяти минут.В соответствии с поправками звездам, известным персонам, а также медицинским работникам теперь могут запретить рекламировать лекарства, если они одеты в медицинскую форму и похожи на врачей.Также предложено не использовать в рекламе благодарности, рассказы о действиях рекламируемых лекарств, рекомендации ученых, врачей.Механизмы размещения рекламы на телевидении, радио, в печатных СМИ продолжат совершенствовать. Обсуждение закона продолжается.Читайте также:Врач назвал основные ошибки при лечении от "омикрона"В Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях

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