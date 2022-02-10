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Глухонемым и незрячим людям окажут помощь
Глухонемым и незрячим людям окажут помощь
В Узбекистане для людей с ограниченными возможностями создадут "Call-центр". Подробности читайте в материале.
2022-02-10T09:51+0500
2022-02-10T09:51+0500
2022-02-10T09:51+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. С марта этого года в Узбекистане появится единый круглосуточный “Call-центр” для глухонемых и незрячих жителей. Запустят также систему “Callback”, которая будет непрерывно работать с обращениями, жалобами и предложениями граждан с ограниченными возможностями.Об этом сообщил на брифинге в АИМК первый заместитель директора Агентства по развитию медико-социальных услуг Баходир Каримов.На данный момент для работы в центре проходят обучение 18 операторов, сурдопереводчиков и врачей-экспертов.По поручению Межведомственного совета по делам лиц с ограниченными возможностями, с 10 января проводятся подомовой обход и перепись по махаллям граждан с ограниченными возможностями, которые состоят на учете в программе Комиссии медико-социальной экспертизы. Перепись завершат до 15 февраля и по каждой проблеме утвердят программу мер Межведомственного совета.В Узбекистане проживает более 670 тысяч людей с ограниченными возможностями в возрасте старше 16 лет.Читайте также:В Узбекистане создали первый фильм для слепых — видеоУзбекистан присоединился к Марракешскому договору: что это значит
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глухонемые, помощь, узбекистан
Глухонемым и незрячим людям окажут помощь
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В Узбекистане для людей с ограниченными возможностями создадут "Call-центр". Подробности читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. С марта этого года в Узбекистане появится единый круглосуточный “Call-центр” для глухонемых и незрячих жителей. Запустят также систему “Callback”, которая будет непрерывно работать с обращениями, жалобами и предложениями граждан с ограниченными возможностями.
Об этом сообщил на брифинге
в АИМК первый заместитель директора Агентства по развитию медико-социальных услуг Баходир Каримов.
На данный момент для работы в центре проходят обучение 18 операторов, сурдопереводчиков и врачей-экспертов.
По поручению Межведомственного совета по делам лиц с ограниченными возможностями, с 10 января проводятся подомовой обход и перепись по махаллям граждан с ограниченными возможностями, которые состоят на учете в программе Комиссии медико-социальной экспертизы. Перепись завершат до 15 февраля и по каждой проблеме утвердят программу мер Межведомственного совета.
В Узбекистане проживает более 670 тысяч людей с ограниченными возможностями в возрасте старше 16 лет.