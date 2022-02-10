https://uz.sputniknews.ru/20220210/kak-markirovka-lekarstv-zaschitit-naselenie-stran-uchastnits-eaes-i-uzbekistana-22660834.html

Как маркировка лекарств защитит население стран-участниц ЕАЭС и Узбекистана

Как маркировка лекарств защитит население стран-участниц ЕАЭС и Узбекистана

Как благодаря этой технологии надзорные и правоохранительные органы смогут отследить всю цепочку перемещения товара в случае выявленных нарушений и определить ответственного – в материале Sputnik.

2022-02-10T20:00+0500

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общество

маркировка

лекарства

еаэс

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Один из мировых трендов, которому сегодня следуют многие страны – внедрение систем прослеживаемости при помощи цифровой маркировки товаров. Не остаются в стороне и страны Евразийского экономического союза, а также Узбекистан, являющийся наблюдателем в ЕАЭС.По сути, маркировка – это нанесение на упаковку специального DataMatrix кода (двумерный матричный штрихкод в форме квадрата или прямоугольника) и его фиксация на каждом участке пути: от производственной линии до конечного потребителя.Подразумевается, что благодаря этой технологии надзорные и правоохранительные органы смогут отследить всю цепочку перемещения товара в случае выявленных нарушений и определить ответственного. Если товар подлежит маркировке, а кода нет, то совершенно точно такой товар является нелегальным и запрещен к продаже. Таким образом, рынок должен стать прозрачнее, а каждый покупатель получит возможность проверять подлинность товара через мобильное приложение.Особую ценность имеет маркировка лекарств и вакцин – одной из самых важных категорий товаров в условиях пандемии. Подробнее – в материале Sputnik.Маркировка лекарств в РоссииМаркировка лекарств в России введена с 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, в настоящее время на российском рынке 100% препаратов промаркированы. По словам главы ведомства Аллы Самойловой, именно маркировка помогла России в пандемию решить проблему дефицита лекарств в регионах – то есть, власти в режиме реального времени видят, куда и какие препараты необходимо доставить.Кроме этого, Росздравнадзор при выявлении некачественных препаратов может заблокировать их прямо в системе, чтобы они не были отпущены пациентам в больницах или проданы в аптеках.Таким образом обеспечивается и полная прослеживаемость вакцин (в том числе и от коронавируса). Это позволяет в онлайн-режиме видеть остатки в каждом конкретном прививочном пункте и эффективно управлять запасами."В России введена цифровая маркировка всех лекарств, чтобы предотвратить распространение нелегальной продукции. Это особенно актуально для вакцин, поставляемых на внутренний рынок. Используя коды DataMatrix, государство контролирует имеющийся в наличии объем обоих компонентов вакцин, отслеживает их срок годности, обеспечивает оптимальное распределение вакцин, чтобы как можно более эффективно оказывать помощь населению", - отметил в статье для журнала Всемирного экономического форума в Давосе генеральный директор USM Иван Стрешинский.Холдинг USM – один из создателей Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором российской системы цифровой маркировки. Это совместный проект USM Алишера Усманова, Госкорпорации "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого. Система маркировки работает по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП)."Опыт России по маркировке лекарств и вакцин показывает, что цифровизация кратно упрощает процессы оборота и обеспечения населения необходимыми препаратами в нужном объеме, – говорит заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. – Казахстан и Узбекистан тоже пошли по этому пути и ввели маркировку в экспериментальном режиме. В этом году запланировано начало уже обязательной маркировки в этих странах. Безусловно, каждое государство, которое начинает применять эту технологию, сможет более эффективно управлять запасами, рационально распределять препараты и сократить любые риски, связанные с дефицитом, что уже доказано на примере России".Он добавил, что благодаря маркировке лекарств в России удалось снизить долю нелегального оборота.По данным биотехнологической компании BIOCAD, в сегменте онкопрепаратов нелегальный оборот сократился в 10 раз. Также с помощью маркировки были выявлены случаи продаж в аптеках препаратов для ВИЧ-инфицированных, онкобольных и пациентов с коронавирусом, которые были украдены у пациентов.Опыт Казахстана и УзбекистанаМаркировка лекарств уже опробована в Узбекистане. 31 января этого года завершился пилотный проект, длившийся 8 месяцев – в нем приняли участие 73 производителя лекарственных препаратов."На наш взгляд, пилотный проект по маркировке лекарственных средств прошел успешно, все ключевые задачи пилота выполнены в срок, – сказал Sputnik руководитель проекта по маркировке лекарств узбекистанского национального оператора системы маркировки ASL Belgisi Диёр Расулев. – Участники пилота получили знания о принципах работы системы маркировки и опыт в налаживании необходимых производственных процессов. В ближайшее время мы ожидаем решение компетентных органов о поэтапном внедрении маркировки лекарств и появление первых партий продукции с цифровыми кодами в аптеках нашей страны".Бизнес также позитивно оценил итоги эксперимента. "По сути, система цифровой маркировки – это необходимый инструмент, который принесет пользу в первую очередь потребителям – поможет в чистке рынка от контрафактной продукции. Если говорить о пилотном проекте – он прошел успешно", – отметил директор компании PRO MED CS Фуркат Мухамедзиев.Казахстан тоже принял решение ввести маркировку лекарств. В республике с 1 сентября 2019 года по 31 июля 2021 года проходил эксперимент, в котором участвовало 23 компании.Во время пилотного проекта была протестирована маркировка по 20 лекарственным препаратам, произведенным как в Казахстане, так и за рубежом.Планируется, что в обязательном порядке маркировка лекарств в Казахстане будет вводиться поэтапно с 1 июля 2022 года.О маркировкеПравительства стран-участниц Союза и Узбекистана (являющегося наблюдателем в ЕАЭС) договорились внедрять цифровую маркировку, основываясь на едином подходе, чтобы внутри Союза все требования были унифицированы. Армения, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан использовали при создании национальных систем цифровой маркировки российские технологии, а Беларусь – совместимые технические решенияВнедрение цифровых инструментов маркировки и прослеживаемости – важный этап создания единого цифрового пространства ЕАЭС, считают в ЦРТП.Каждое из государств самостоятельно принимает решения о начале цифровой маркировки той или иной продукции на своем рынке. Так, в России маркировка распространяется уже на молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В Беларуси маркировке подлежит молочная продукция, упакованная вода, обувь, товары легпрома, меховые изделия, шины. В Казахстане – табачная продукция, обувь, меховые изделия. В Кыргызстане – алкоголь и табак. В Узбекистане маркировка распространяется на алкоголь, пиво и табак. В Армении в настоящее время еще идет донастройка национальной системы.Для всех систем неотъемлемой частью стали мобильные приложения, с помощью которых потребители могут считать коды маркировки и убедиться в легальности и качестве товаров. В России такое приложение называется "Честный ЗНАК". Его скачало уже 6 млн россиян, они проверили почти 75 млн товаров. Российские пользователи через приложение также могут находить в любых аптеках различные, даже самые редкие лекарства, выставлять будильник приема препаратов, получать всю информацию о препаратах, их легальности, и многое другое.Читайте также:В Узбекистане ужесточили наказание за незаконное использование товарного знака >>Узбекистан ратифицировал еще одно международное соглашение >>

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Вадим Павлов

маркировка, лекарства, еаэс