https://uz.sputniknews.ru/20220208/uzbekistan-ratifitsiroval-esche-odno-mejdunarodnoe-soglashenie-22599644.html

Узбекистан ратифицировал еще одно международное соглашение

Узбекистан ратифицировал еще одно международное соглашение

Соглашение позволит компетентным органам стран Содружества совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными... 08.02.2022, Sputnik Узбекистан

2022-02-08T10:00+0500

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общество

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан ратифицировал Минское соглашение о сотрудничестве стран-членов СНГ в сфере предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний. Соответствующий закон подписал президент.Соглашение было подписано 28 мая 2021 года в Минске по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ.Закон был одобрен депутатами Законодательной палатой 28 декабря 2021-го, затем 3 февраля 2022 года его принял Сенат страны.Соглашение позволит компетентным органам стран Содружества совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными знаками и географическими указателями.Документ также предусматривает сотрудничество в рамках СНГ по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере защиты интеллектуальной собственности, а также проведении совместных научных исследований в сфере промышленной собственности.Читайте также:

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подписание документов