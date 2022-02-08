https://uz.sputniknews.ru/20220208/uzbekistan-ratifitsiroval-esche-odno-mejdunarodnoe-soglashenie-22599644.html
Узбекистан ратифицировал еще одно международное соглашение
Узбекистан ратифицировал еще одно международное соглашение
Соглашение позволит компетентным органам стран Содружества совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными... 08.02.2022, Sputnik Узбекистан
2022-02-08T10:00+0500
2022-02-08T10:00+0500
2022-02-08T10:23+0500
общество
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан ратифицировал Минское соглашение о сотрудничестве стран-членов СНГ в сфере предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний. Соответствующий закон подписал президент.Соглашение было подписано 28 мая 2021 года в Минске по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ.Закон был одобрен депутатами Законодательной палатой 28 декабря 2021-го, затем 3 февраля 2022 года его принял Сенат страны.Соглашение позволит компетентным органам стран Содружества совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными знаками и географическими указателями.Документ также предусматривает сотрудничество в рамках СНГ по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере защиты интеллектуальной собственности, а также проведении совместных научных исследований в сфере промышленной собственности.Читайте также:
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подписание документов
Узбекистан ратифицировал еще одно международное соглашение
10:00 08.02.2022 (обновлено: 10:23 08.02.2022) Подписаться на
Соглашение позволит компетентным органам стран Содружества совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными знаками и географическими указателями.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
Узбекистан ратифицировал Минское соглашение о сотрудничестве стран-членов СНГ в сфере предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний. Соответствующий закон
подписал президент.
Соглашение было подписано 28 мая 2021 года в Минске по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ.
Закон был одобрен депутатами Законодательной палатой 28 декабря 2021-го, затем 3 февраля 2022 года его принял Сенат страны.
Соглашение позволит компетентным органам стран Содружества совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными знаками и географическими указателями.
Документ также предусматривает сотрудничество в рамках СНГ по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере защиты интеллектуальной собственности, а также проведении совместных научных исследований в сфере промышленной собственности.
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