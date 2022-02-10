https://uz.sputniknews.ru/20220210/prepodavatel-avtoshkoly-popalsya-na-vzyatke--foto-22652265.html

Преподаватель автошколы попался на взятке — фото

Преподаватель автошколы попался на взятке — фото

Инструктора одной из частных автошкол задержали сотрудники прокуратуры и СГБ. В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел.

2022-02-10T15:40+0500

2022-02-10T15:40+0500

2022-02-10T15:40+0500

происшествия

преподаватель

автошкола

взятка

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Правоохранители задержали с поличным инструктора одной из частных школ Сурхандарьинской области Узбекистана при получении взятки за выдачу водительского удостоверения.Как сообщается в Telegram-канале Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана, задержанный за денежное вознаграждение обещал помочь некоему гражданину З.Е. получить права без обучения.Сделать это он планировал через своих знакомых в другой автошколе всего за 15 дней. Его задержали при получении 3,1 миллиона сумов (порядка 300 долларов) во время оперативного мероприятия проведенного департаментом совместно со Службой госбезопасности.В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения. По его словам, это стало обычным делом и привело к увеличению количества аварий на дорогах.Впрочем, вопросы имеются и к самой системе обучения в автошколах. Летом прошлого года на эти проблемы сенаторам указывал министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.По его словам, тесты в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.Некачественное образование, по словам министра, также приводит к многочисленным авариям.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преподаватель, автошкола, взятка