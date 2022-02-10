Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20220210/prepodavatel-avtoshkoly-popalsya-na-vzyatke--foto-22652265.html
Преподаватель автошколы попался на взятке — фото
Преподаватель автошколы попался на взятке — фото
Инструктора одной из частных автошкол задержали сотрудники прокуратуры и СГБ. В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел.
2022-02-10T15:40+0500
2022-02-10T15:40+0500
происшествия
преподаватель
автошкола
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21004930_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5d48619569c6244a18d0a9db1ef9a4f1.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Правоохранители задержали с поличным инструктора одной из частных школ Сурхандарьинской области Узбекистана при получении взятки за выдачу водительского удостоверения.Как сообщается в Telegram-канале Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана, задержанный за денежное вознаграждение обещал помочь некоему гражданину З.Е. получить права без обучения.Сделать это он планировал через своих знакомых в другой автошколе всего за 15 дней. Его задержали при получении 3,1 миллиона сумов (порядка 300 долларов) во время оперативного мероприятия проведенного департаментом совместно со Службой госбезопасности.В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения. По его словам, это стало обычным делом и привело к увеличению количества аварий на дорогах.Впрочем, вопросы имеются и к самой системе обучения в автошколах. Летом прошлого года на эти проблемы сенаторам указывал министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.По его словам, тесты в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.Некачественное образование, по словам министра, также приводит к многочисленным авариям.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21004930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91fa65318f0517a8e9f9a868d3c5d2e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
преподаватель, автошкола, взятка

Преподаватель автошколы попался на взятке — фото

15:40 10.02.2022
© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2022
© Pexels / Kindel Media
Подписаться на
Преподавателя одной из частных автошкол в Сурхандарье задержали сотрудники прокуратуры и Службы госбезопасности. В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел
ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Правоохранители задержали с поличным инструктора одной из частных школ Сурхандарьинской области Узбекистана при получении взятки за выдачу водительского удостоверения.
© Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при ГенпрокуратуреПреподаватель автошколы в Узбекистане попался на взятке
Преподаватель автошколы в Узбекистане попался на взятке - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2022
Преподаватель автошколы в Узбекистане попался на взятке
© Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре
Как сообщается в Telegram-канале Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана, задержанный за денежное вознаграждение обещал помочь некоему гражданину З.Е. получить права без обучения.
Сделать это он планировал через своих знакомых в другой автошколе всего за 15 дней. Его задержали при получении 3,1 миллиона сумов (порядка 300 долларов) во время оперативного мероприятия проведенного департаментом совместно со Службой госбезопасности.
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения. По его словам, это стало обычным делом и привело к увеличению количества аварий на дорогах.
Впрочем, вопросы имеются и к самой системе обучения в автошколах. Летом прошлого года на эти проблемы сенаторам указывал министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.
По его словам, тесты в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.
Некачественное образование, по словам министра, также приводит к многочисленным авариям.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала