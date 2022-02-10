https://uz.sputniknews.ru/20220210/prezident-prodlil-otmenu-nds-na-import-nekotoryx-tovarov-22648655.html
Президент продлил отмену НДС на импорт некоторых товаров
Президент продлил отмену НДС на импорт некоторых товаров
Ряд импортированных продуктов не будет облагаться НДС до мая по указу президента.
2022-02-10T15:20+0500
2022-02-10T15:20+0500
2022-02-10T15:20+0500
экономика
ндс
импорт
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продукты
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Шавкат Мирзиеев подписал закон о поправках в налоговый кодекс. Согласно документу, ввоз в Узбекистан и реализация растительного масла, мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы не будет облагаться НДС до 30 апреля 2022 года. Текст документа опубликован на сайте парламентской газеты "Народное слово".До этого льготы по НДС действовали до 31 декабря 2021 года.Ранее правительство Узбекистана отменило импортные пошлины на ввоз бананов и цитрусовых до 1 мая 2022 года.Эти меры призваны стабилизировать цены на основные виды продовольствия в стране.По данным госкомстата республики, импорт продовольствия из России в Узбекистан в 2021 году вырос на 16,2%, до 799,2 миллиона долларов. РФ лидирует по поставкам в республику растительного масла (66,2% в общем импорте Узбекистана), маргарина (80,8%) и молочной продукции (37,2%).Читайте также:Как обеспечивается продовольственная безопасность страныНе все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
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ндс, импорт, президент, продукты
Президент продлил отмену НДС на импорт некоторых товаров
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Ряд импортированных продуктов не будет облагаться НДС до мая. Так распорядился президент, чтобы стабилизировать цены на продовольствие в стране.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Шавкат Мирзиеев подписал закон о поправках в налоговый кодекс. Согласно документу, ввоз в Узбекистан и реализация растительного масла, мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы не будет облагаться НДС до 30 апреля 2022 года.
Текст документа опубликован
на сайте парламентской газеты "Народное слово".
До этого льготы по НДС действовали до 31 декабря 2021 года.
Ранее правительство Узбекистана отменило импортные пошлины на ввоз бананов и цитрусовых до 1 мая 2022 года.
Эти меры призваны стабилизировать цены на основные виды продовольствия в стране.
По данным госкомстата республики, импорт продовольствия из России в Узбекистан в 2021 году вырос на 16,2%, до 799,2 миллиона долларов. РФ лидирует по поставкам в республику растительного масла (66,2% в общем импорте Узбекистана), маргарина (80,8%) и молочной продукции (37,2%).