https://uz.sputniknews.ru/20220210/prezident-prodlil-otmenu-nds-na-import-nekotoryx-tovarov-22648655.html

Президент продлил отмену НДС на импорт некоторых товаров

Президент продлил отмену НДС на импорт некоторых товаров

Ряд импортированных продуктов не будет облагаться НДС до мая по указу президента.

2022-02-10T15:20+0500

2022-02-10T15:20+0500

2022-02-10T15:20+0500

экономика

ндс

импорт

президент

продукты

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Шавкат Мирзиеев подписал закон о поправках в налоговый кодекс. Согласно документу, ввоз в Узбекистан и реализация растительного масла, мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы не будет облагаться НДС до 30 апреля 2022 года. Текст документа опубликован на сайте парламентской газеты "Народное слово".До этого льготы по НДС действовали до 31 декабря 2021 года.Ранее правительство Узбекистана отменило импортные пошлины на ввоз бананов и цитрусовых до 1 мая 2022 года.Эти меры призваны стабилизировать цены на основные виды продовольствия в стране.По данным госкомстата республики, импорт продовольствия из России в Узбекистан в 2021 году вырос на 16,2%, до 799,2 миллиона долларов. РФ лидирует по поставкам в республику растительного масла (66,2% в общем импорте Узбекистана), маргарина (80,8%) и молочной продукции (37,2%).Читайте также:Как обеспечивается продовольственная безопасность страныНе все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод

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ндс, импорт, президент, продукты