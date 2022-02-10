https://uz.sputniknews.ru/20220210/staroe-medrese-i-detskiy-sad-v-tashkente-stanut-art-rezidentsiyami-22645217.html

Старое медресе и детский сад в Ташкенте станут арт-резиденциями

Старое медресе и детский сад в Ташкенте станут арт-резиденциями

Меценатскую поддержку проекту окажет благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

2022-02-10T11:05+0500

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общество

ташкент

алишер усманов

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. На территории Старого города в Ташкенте появятся две арт-резиденции. Творческое пространство создадут в Олмазарском районе столицы, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства в своем Telegram-канале.Цель проекта – сохранить исторические махалли Ташкента, их уникальность и культурно-историческое наследие.Одну из арт-резиденций создадут в медресе Маткаримбой в махалле "Намуна". Здание отреставрируют с сохранением его традиционного архитектурного облика.Вторая арт-резиденция откроется в махалле "Хаст Имам" в здании бывшего детского сада. В резиденциях будут проходить образовательные мероприятия Центра современного искусства. Они также станут площадками для сотрудничества между отечественными и зарубежными художниками.Холдинг Алишера Усманова реализует в Узбекистане несколько проектов. В частности, USM объявил о приобретении 98,6% акций цементного завода "Ахангаранцемент" в Узбекистане, а также об увеличении своей доли в узбекском "Капиталбанке".Алишер Усманов является основным акционером USM. Холдинг контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", компанию "Удоканская медь", владеющую крупнейшим медным месторождением в России и одним из крупнейших в мире, а также ряд других активов.

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ташкент, алишер усманов