https://uz.sputniknews.ru/20220207/stali-izvestny-podrobnosti-dela-rossiyskogo-blogera-v-uzbekistane-22586257.html

Стали известны подробности дела российского блогера в Узбекистане

Стали известны подробности дела российского блогера в Узбекистане

Sputnik Узбекистан узнал эксклюзивные подробности освобождения российского блогера Максима Лымаря, находившегося под домашним арестом в Бухаре.

2022-02-07T15:16+0500

2022-02-07T15:16+0500

2022-02-07T15:39+0500

общество

домашний арест

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В посольстве России в Узбекистане прокомментировали Sputnik Узбекистан ситуацию с российским тревелл-блогером Максимом Лымарем, освобожденным сегодня из-под домашнего ареста в Бухаре.Как пояснил пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов, гражданина России не оштрафовали, однако с беспилотником придется распрощаться. По его словам, несмотря на вес аппарата, на нем предусмотрена установка фото-и видеооборудования. В связи с этим он должен был подлежать регистрации. Ранее то же самое пояснили в агентстве "Узавиация". Россиянина задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Ламарю могло грозить до трех лет лишения свободы. К делу подключились российские дипломаты.В понедельник стало известно, что российский гражданин Максим Лымарь освобожден из-под домашнего ареста и 9 февраля отправится домой в Новосибирск.Запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов был введен в Узбекистане с 1 января 2015 года.С мая 2016-го ввозить и использовать беспилотники в республике разрешили только при наличии специального разрешения правительства.С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников — до трех лет лишения свободы.

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домашний арест