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Стали известны подробности дела российского блогера в Узбекистане
Стали известны подробности дела российского блогера в Узбекистане
Sputnik Узбекистан узнал эксклюзивные подробности освобождения российского блогера Максима Лымаря, находившегося под домашним арестом в Бухаре.
2022-02-07T15:16+0500
2022-02-07T15:39+0500
общество
домашний арест
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В посольстве России в Узбекистане прокомментировали Sputnik Узбекистан ситуацию с российским тревелл-блогером Максимом Лымарем, освобожденным сегодня из-под домашнего ареста в Бухаре.Как пояснил пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов, гражданина России не оштрафовали, однако с беспилотником придется распрощаться. По его словам, несмотря на вес аппарата, на нем предусмотрена установка фото-и видеооборудования. В связи с этим он должен был подлежать регистрации. Ранее то же самое пояснили в агентстве "Узавиация". Россиянина задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Ламарю могло грозить до трех лет лишения свободы. К делу подключились российские дипломаты.В понедельник стало известно, что российский гражданин Максим Лымарь освобожден из-под домашнего ареста и 9 февраля отправится домой в Новосибирск.Запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов был введен в Узбекистане с 1 января 2015 года.С мая 2016-го ввозить и использовать беспилотники в республике разрешили только при наличии специального разрешения правительства.С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников — до трех лет лишения свободы.
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домашний арест

Стали известны подробности дела российского блогера в Узбекистане

15:16 07.02.2022 (обновлено: 15:39 07.02.2022)
© Максим Лымарь / InstagramМаксим Лымарь
Максим Лымарь - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2022
© Максим Лымарь / Instagram
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Эксклюзив
Sputnik Узбекистан узнал эксклюзивные подробности освобождения российского блогера Максима Лымаря, находившегося под домашним арестом в Бухаре.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В посольстве России в Узбекистане прокомментировали Sputnik Узбекистан ситуацию с российским тревелл-блогером Максимом Лымарем, освобожденным сегодня из-под домашнего ареста в Бухаре.
Как пояснил пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов, гражданина России не оштрафовали, однако с беспилотником придется распрощаться.
"Ничего страшного не произошло. Узбекистан по-прежнему гостеприимная страна и открытая для туристов. Но прежде чем ехать, все-таки нужно хотя бы минимально ознакомиться с особенностями законодательства. Тем более если вы занимаетесь журналистской и блогерской деятельностью", - пояснил Данилов.
По его словам, несмотря на вес аппарата, на нем предусмотрена установка фото-и видеооборудования. В связи с этим он должен был подлежать регистрации. Ранее то же самое пояснили в агентстве "Узавиация".
Россиянина задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Ламарю могло грозить до трех лет лишения свободы. К делу подключились российские дипломаты.
В понедельник стало известно, что российский гражданин Максим Лымарь освобожден из-под домашнего ареста и 9 февраля отправится домой в Новосибирск.
Запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов был введен в Узбекистане с 1 января 2015 года.
С мая 2016-го ввозить и использовать беспилотники в республике разрешили только при наличии специального разрешения правительства.
С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников — до трех лет лишения свободы.
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