https://uz.sputniknews.ru/20220210/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-jiteli--ostanutsya-bez-vody-22645510.html

В одном из районов Ташкента жители останутся без воды

В одном из районов Ташкента жители останутся без воды

Во сколько отключили воду в одном из столичных районов и когда ожидать восстановления водоснабжения? Об этом и не только - в нашем материале.

2022-02-10T12:50+0500

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2022-02-10T12:50+0500

общество

вода

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Жители Чиланзарского района Ташкента сегодня на весь день останутся без питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района."С 9:00 до 20:00 подача воды будет временно прекращена в связи с профилактическими работами в сети питьевого водоснабжения," - говорится в сообщении хокимията.В общей сложности без воды остались 300 земельных участков и 30 многоэтажных дома.На днях президент провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах. Он поручил обеспечить чистой питьевой водой более 1,5 тысячи махаллей и 2 тысяч социальных объектов, подчеркнув при этом, что за последние пять лет в систему водоснабжения вложено 10 трлн сумов, и питьевой водой обеспечено 6,5 миллиона узбекистанцев.Читайте также:Жители одного из районов Ташкента временно останутся без газаКак узбекистанцы обеспечены водой — инфографика

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вода, ташкент