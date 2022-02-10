https://uz.sputniknews.ru/20220210/v-tashkente-zaderjali-moshennika-obeschavshego-postuplenie-v-vuz-22646334.html
В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего поступление в вуз
В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего поступление в вуз
В Ташкенте поймали мужчину, который пытался за взятку зачислить гражданина в университет. Подробности — в материале.
2022-02-10T13:10+0500
2022-02-10T13:10+0500
2022-02-10T13:10+0500
происшествия
ташкент
мошенник
вуз
мужчина
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В столице задержали гражданина, который пообещал абитуриенту зачисление в вуз за вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба Департамента при Генеральной прокуратуре.Он смог убедить жителя Сергелийского района в своей компетентности в этом вопросе, сославшись на знакомство с влиятельными людьми. За услугу попросил $6 000. В момент получения взятки его задержали правоохранители.Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки), ведутся следственные действия.Мошенничество в Узбекистане наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.За первый раз грозит штраф от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) или лишением свободы до 15 лет (если взятка была особо крупной или злоумышленник действовал в интересах организованной группы).Читайте также:Незаконно продали 13 домов — подробности громкого дела в Навоийской областиПреступник шантажировал узбекистанку интимным видео
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ташкент, мошенник, вуз, мужчина
В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего поступление в вуз
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В Ташкенте поймали мужчину, который пытался за взятку зачислить гражданина в университет. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
В столице задержали гражданина, который пообещал абитуриенту зачисление в вуз за вознаграждение. Об этом сообщила
пресс-служба Департамента при Генеральной прокуратуре.
Он смог убедить жителя Сергелийского района в своей компетентности в этом вопросе, сославшись на знакомство с влиятельными людьми. За услугу попросил $6 000.
В момент получения взятки его задержали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки), ведутся следственные действия.
Мошенничество в Узбекистане наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
За первый раз грозит штраф от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) или лишением свободы до 15 лет (если взятка была особо крупной или злоумышленник действовал в интересах организованной группы).