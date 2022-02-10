https://uz.sputniknews.ru/20220210/v-uzbekistane-resheno-ogranichit-skorost-dvijeniya-avtomobiley-22649376.html

В Узбекистане решено ограничить скорость движения автомобилей

В Узбекистане решено ограничить скорость движения автомобилей

Президент рассказал о создании концепции безопасной дороги для пешеходов.

2022-02-10T13:55+0500

2022-02-10T13:55+0500

2022-02-10T14:04+0500

общество

президент

скорость

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Во время своего рабочего визита в Самаркандскую область Шавкат Мирзиёев анонсировал снижение разрешенного порога скорости до 60 км/ч и возвращение трамвайного движения в Ташкент. Об этом сообщила в своем Telegram-канале обозреватель телеканала "Узбекистан 24" Азиза Курбанова.Во время осмотра вновь построенного подземного тоннеля и дороги в Самарканде президент также заявил о создании концепции безопасной дороги для пешеходов.Напомним, сейчас в населенных пунктах Узбекистана автомобилям разрешено двигаться со скоростью до 70 км/ч, а в ненаселенных пунктах — со скоростью не выше 100 км/ч.

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президент, скорость